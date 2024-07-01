В Иерусалиме прошла акция протеста против призыва в армию ультраортодоксов
В Иерусалиме прошла акция протеста ультраортодоксальных иудеев против решения Верховного суда Израиля, который обязал призывать в армию мужчин среди ультраортодоксов. Об этом сообщает Assosiated Press.
Израильская полиция сообщила, что протестующие бросали камни и атаковали машину неназванного министра. Для разгона толпы использовались водометы.
25 июня Верховный суд Израиля постановил призывать в армию мужчин среди ультраортодоксальных иудеев.
По разным оценкам, в Израиле насчитывается от 9 до 13% (из 9,8 млн человек) ультраортодоксов – харедим. С образования государства Израиль в 1948 г. мужчины призывного возраста из этой группы могли получить отсрочку от службы в израильской армии. В настоящий момент отсрочка предоставляется учащимся иудейских религиозных школ и ежегодно автоматически продлевается для тех, кто продолжает учебу до достижения 26 лет – крайний возраст призыва. Изначально этот закон принимался в качестве временной меры, но впоследствии регулярно продлевался на пять лет.
Закон, который позволял ультраортодоксальным иудеям не служить в армии, является «грубым и серьезным нарушением права на равенство» в отношении службы в армии Израиля. Вооруженные силы нуждаются в дополнительных силах. Верховный суд подчеркивает, что во время войны «бремя неравенства является более острым, чем когда-либо» – это требует решения соответствующей проблемы.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г. В марте этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не откажется от законопроекта, который продлевает освобождение от призыва в израильскую армию для ультраортодоксальных иудеев. По его словам, если действие законопроекта не продлят, текущий кабинет министров не сможет остаться у власти.