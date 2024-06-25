Верховный суд Израиля обязал призывать в армию ультраортодоксов
Верховный суд Израиля обязал призывать в армию мужчин среди ультраортодоксальных иудеев. Соответствующее постановление опубликовано на официальном сайте суда.
«На данный момент не существует правовой базы, позволяющей отличать студентов ешивы (религиозных образовательных учреждений) от тех, кто предназначен для военной службы. Соответственно, государство не имеет полномочий отдавать приказ о полном отказе от их призыва на военную службу», – сказано в документе.
По разным оценкам, в Израиле насчитывается от 9 до 13% (из 9,8 млн человек) ультраортодоксов – харедим. С образования государства Израиль в 1948 г. мужчины призывного возраста из этой группы могли получить отсрочку от службы в израильской армии. Сегодня отсрочка предоставляется учащимся иудейских религиозных школ и ежегодно автоматически продлевалась для тех, кто продолжал учебу до достижения 26 лет – крайний возраст призыва. Изначально этот закон принимался в качестве временной меры, но впоследствии регулярно продлевался на пять лет.
В решении суда отмечается, что закон, который позволял ультраортодоксальным иудеям не служить в армии, является «грубым и серьезным нарушением права на равенство» в отношении службы в армии Израиля. По данным ведомства, вооруженные силы нуждаются в дополнительных силах. Верховный суд подчеркивает, что во время войны «бремя неравенства является более острым, чем когда-либо» – это требует решения соответствующей проблемы.
Депутат кнессета, лидер оппозиции Бенни Ганц выступил с критикой решения верховного суда, его слова приводит Bloomberg. «Еще не поздно достичь соглашений, которые будут служить потребностям безопасности страны, а также моральному долгу, но не вместо изучения Торы», – сказал он. Он подчеркнул, что необходимо достичь соглашения, которое позволит жить в Израиле всем слоям общества без нарушения их прав.
Его позицию поддержал бывший депутат кнессета Меир Поруш. По его мнению, решение верховного суда неизбежно приведет к образованию двух государств. Одно останется таким, какой сейчас есть Израиль, а во втором ультраортодоксальные иудеи продолжат изучать Тору так, как они делают с момента основания страны.
Палестино-израильский конфликт обострился 7 октября 2023 г. В марте этого года премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что не откажется от законопроекта, который продлевает освобождение от призыва в израильскую армию для ультраортодоксальных иудеев. По его словам, если действие законопроекта не продлят, текущий кабинет министров не сможет остаться у власти.