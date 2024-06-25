Верховный суд Израиля обязал призывать в армию ультраортодоксов

По разным оценкам, в Израиле насчитывается от 9 до 13% (из 9,8 млн человек) ультраортодоксов – харедим. С образования государства Израиль в 1948 г. мужчины призывного возраста из этой группы могли получить отсрочку от службы в израильской армии. Сегодня отсрочка предоставляется учащимся иудейских религиозных школ и ежегодно автоматически продлевалась для тех, кто продолжал учебу до достижения 26 лет – крайний возраст призыва. Изначально этот закон принимался в качестве временной меры, но впоследствии регулярно продлевался на пять лет.