Песков: РФ не будет афишировать места размещения ракет средней и малой дальности
Маловероятно, что информация о местах размещения ракет средней и малой дальности будет афишироваться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Песков объяснил это тем, что это весьма чувствительная сфера, связанная с обороной и безопасностью страны.
«В то же время вы видите, что президент поднимает эту тему, и по мере того как будет проходить процесс, какая-то информация будет доступна», – добавил представитель Кремля.
О том что России необходимо начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, заявил в ходе заседания Совета безопасности РФ 28 июня президент Владимир Путин. Решения о местах их размещения будут приниматься, по словам главы государства, «исходя из реально складывающейся ситуации». В 2019 г. Россия отказалась от производства и размещения таких ракет. Но на данный момент уже известно, что американцами запущено производство этих систем, ракеты уже привозили на учения в Данию, а недавно было объявлено об их нахождении на Филиппинах, сказал президент.