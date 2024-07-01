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Песков: РФ не будет афишировать места размещения ракет средней и малой дальности

Ведомости

Маловероятно, что информация о местах размещения ракет средней и малой дальности будет афишироваться. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков объяснил это тем, что это весьма чувствительная сфера, связанная с обороной и безопасностью страны.

«В то же время вы видите, что президент поднимает эту тему, и по мере того как будет проходить процесс, какая-то информация будет доступна», – добавил представитель Кремля.

О том что России необходимо начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, заявил в ходе заседания Совета безопасности РФ 28 июня президент Владимир Путин. Решения о местах их размещения будут приниматься, по словам главы государства, «исходя из реально складывающейся ситуации». В 2019 г. Россия отказалась от производства и размещения таких ракет. Но на данный момент уже известно, что американцами запущено производство этих систем, ракеты уже привозили на учения в Данию, а недавно было объявлено об их нахождении на Филиппинах, сказал президент.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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