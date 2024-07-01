Песков: РФ не будет афишировать места размещения ракет средней и малой дальности

О том что России необходимо начать производство ракет средней и меньшей дальности наземного базирования, заявил в ходе заседания Совета безопасности РФ 28 июня президент Владимир Путин. Решения о местах их размещения будут приниматься, по словам главы государства, «исходя из реально складывающейся ситуации». В 2019 г. Россия отказалась от производства и размещения таких ракет. Но на данный момент уже известно, что американцами запущено производство этих систем, ракеты уже привозили на учения в Данию, а недавно было объявлено об их нахождении на Филиппинах, сказал президент.