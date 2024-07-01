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Путин обсудил с Фальковым создание инженерных школ и подготовку кадров

Ведомости

Президент России Владимир Путин принял с докладом о ходе реализации федерального проекта «Передовые инженерные школы» и подготовке соответствующих кадров министра науки и высшего образования России Валерия Фалькова. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Фальков напомнил, что главой государства в 2022 г. была поставлена задача по обновлению системы высшего образования. За первые два года было потрачено порядка 12 млрд руб., партнеры проекта вложили 19,5 млрд руб. Субъекты России также дали на проект больше 1 млрд руб. В настоящий момент 11 субъектов из 28 тоже вкладывают ресурсы на передовые инженерные школы. До 2026 г. финансирование составляет порядка 60 млрд руб.

Каждой передовой инженерной школе поставлена задача – вести работу со школьниками. В 2023 г. 22 000 школьников прошли через них. Больше 7500 инженеров прошли повышение квалификации на базе школ и 7600 преподавателей повысили квалификацию на предприятиях.

«Если в первый год те школы, которые мы отобрали, примерно на каждый государственный рубль – один рубль 30 копеек давали, то уже последние школы, по обещаниям, сейчас посмотрим по 2024 г., больше чем один рубль 70 копеек на каждый государственный рубль», – уточнил министр.

По его словам, студенты проходят практику, обучаясь на инженерных задачах у «КАМАЗа», «Ростсельмаша» и «Пермских моторов».

Путин поблагодарил Фалькова за доклад и добавил, что считает правильным направление усилий на подготовку инженеров. Он оценил на «отлично» работу, которая ведется инженерными школами по обучению молодых специалистов.

В феврале 2023 г. правительство выделило 10 млрд руб. на развитие инженерных школ при вузах. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По его словам, это решение направлено на обеспечение реального сектора экономики квалифицированными кадрами и крайне важно для достижения технологического суверенитета.

Фальков тогда отмечал, что такое вовлечение школьников в работу передовых инженерных школ будет способствовать ранней профессиональной ориентации детей, а также поможет повысить их интерес к инженерному делу и технологиям.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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