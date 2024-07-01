Путин обсудил с Фальковым создание инженерных школ и подготовку кадров

«Если в первый год те школы, которые мы отобрали, примерно на каждый государственный рубль – один рубль 30 копеек давали, то уже последние школы, по обещаниям, сейчас посмотрим по 2024 г., больше чем один рубль 70 копеек на каждый государственный рубль», – уточнил министр.