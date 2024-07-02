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Путин поручил утвердить к сентябрю стратегию развития Приазовья до 2040 года

Ведомости

Президент России Владимир Путин поручил правительству утвердить стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 г. Перечень поручений опубликован на сайте Кремля.

Кабмин также должен утвердить план мероприятий по реализации стратегии. Поручение необходимо выполнить до 1 сентября 2024 г. Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин.

Перечень поручений был утвержден по итогам заседания наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), которое состоялось 22 мая. Тогда Путину представили стратегию устойчивого развития Приазовья до 2040 г., разработанную АСИ совместно с ВЭБ.РФ. Стратегия направлена на выравнивание показателей уровня жизни в регионах Приазовья со среднероссийскими, причем она должна реализовываться вместе с программой социально-экономического развития четырех новых регионов.

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева тогда попросила Путина, чтобы правительство РФ приняло стратегию и чтобы она была интегрирована в стратегические документы территориального планирования и в отраслевые стратегии. Она добавила, что у этого макрорегиона есть огромный потенциал.

АСИ думает о запуске пассажирского сообщения по Азовскому морю, сообщал 1 июля РБК Краснодар. Это направление является частью стратегии развития Приазовья до 2040 г. Предлагается внести в маршрутную сеть населенные пункты. В АСИ уточнили, что для запуска пассажирского сообщения по Азовскому морю необходим ремонт устаревших причалов, постройка новых, восстановление береговой инфраструктуры и закупка пассажирских судов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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