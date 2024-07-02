Путин поручил утвердить к сентябрю стратегию развития Приазовья до 2040 года

Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева тогда попросила Путина, чтобы правительство РФ приняло стратегию и чтобы она была интегрирована в стратегические документы территориального планирования и в отраслевые стратегии. Она добавила, что у этого макрорегиона есть огромный потенциал.