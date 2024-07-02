МИД КНР: НАТО следует задуматься о причинах украинского кризиса
Североатлантическому альянсу следует задуматься о коренных причинах кризиса на Украине, а не уклоняться от ответственности и распространять противоречия. Об этом заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин во время ежедневного брифинга.
«Я не знаю, каковы ценности НАТО. Если они основаны на идеологии, направленной на создание противоречий, провоцирование конфронтации и усиление напряженности, то Китай действительно не может с этим согласиться», – добавила она, отвечая на заявление генерального секретаря Йенса Столтенберга о том, что Китай бросает вызов альянсу.
Мао подчеркнула, что именно НАТО продолжает бросать вызов Китаю, вмешиваясь во внутренние дела страны, а также искажая и дискредитируя внутреннюю и внешнюю политику КНР. По ее словам, североатлантический альянс подрывает интересы и безопасность Китая.
1 июля Столтенберг в интервью японской газете Yomiuri заявил, что Китай бросил вызов ценностям, интересам и безопасности НАТО. По его словам, Пекин якобы угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю. Он также напомнил, что КНР поставляет России технику и электронику. Столтенберг подчеркнул, что НАТО необходимо углубить сотрудничество с Японией, Южной Кореей, Новой Зеландией и Австралией для того, чтобы стабилизировать ситуацию в азиатском регионе.