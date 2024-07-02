МИД КНР: НАТО следует задуматься о причинах украинского кризиса

«Я не знаю, каковы ценности НАТО. Если они основаны на идеологии, направленной на создание противоречий, провоцирование конфронтации и усиление напряженности, то Китай действительно не может с этим согласиться», – добавила она, отвечая на заявление генерального секретаря Йенса Столтенберга о том, что Китай бросает вызов альянсу.