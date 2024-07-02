МИД Литвы вручил посольству РФ ноту из-за нарушения воздушного пространства
Министерство иностранных дел Литвы вручило представителям посольства России в Вильнюсе ноту протеста в связи с якобы нарушением воздушного пространства. Об этом сообщается на сайте литовского МИДа.
В министерстве утверждают, что вечером 30 июня самолет российской авиакомпании «Победа», который летел из московского аэропорта «Внуково» в калининградский аэропорт «Храброво», «незаконно вторгся в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем». По данным литовского МИДа, самолет около минуты находился в воздухе над территорией страны.
Отмечено, что внешнеполитическое ведомство Литвы потребовало от российских властей оперативно объяснить ситуацию и «принять все необходимые меры для предотвращения повторения подобных инцидентов».