МИД Литвы вручил посольству РФ ноту из-за нарушения воздушного пространства

В министерстве утверждают, что вечером 30 июня самолет российской авиакомпании «Победа», который летел из московского аэропорта «Внуково» в калининградский аэропорт «Храброво», «незаконно вторгся в воздушное пространство Литвы над Балтийским морем». По данным литовского МИДа, самолет около минуты находился в воздухе над территорией страны.