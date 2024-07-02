Отряд кораблей Северного флота прибыл в Венесуэлу

12 июня в порт Гаваны вошли спасательный буксир «Николай Чикер», фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань» и нефтяной танкер «Академик Пашин», они находились там до 17 июня. Визит флота соответствовал исторически дружественным отношениям между Россией и Кубой, ни один из кораблей не имеет ядерного оружия на борту.