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Отряд кораблей Северного флота прибыл в Венесуэлу

Ведомости

Отряд кораблей Северного флота прибыл в порт Венесуэлы, сообщает пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.

В состав отряда вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Академик Пашин». Деловой заход в порт Ла-Гуайра Венесуэлы продлится несколько дней, после чего отряд Северного флота продолжит выполнение задач в акватории Атлантического океана.

12 июня в порт Гаваны вошли спасательный буксир «Николай Чикер», фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань» и нефтяной танкер «Академик Пашин», они находились там до 17 июня. Визит флота соответствовал исторически дружественным отношениям между Россией и Кубой, ни один из кораблей не имеет ядерного оружия на борту.

Во время визита фрегат «Адмирал Горшков» и палубу подводной лодки «Казань» осмотрел президент Кубы Мигель Диас-Канель, поприветствовав гостей порта. В Гаване экипажи кораблей и судов приняли участие в протокольных мероприятиях.

Отряд кораблей Северного флота вышел в поход 17 мая. В качестве основных задач похода российское оборонное ведомство приводит демонстрацию флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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