Отряд кораблей Северного флота прибыл в Венесуэлу
Отряд кораблей Северного флота прибыл в порт Венесуэлы, сообщает пресс-служба Минобороны России в своем Telegram-канале.
В состав отряда вошли фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» и средний морской танкер «Академик Пашин». Деловой заход в порт Ла-Гуайра Венесуэлы продлится несколько дней, после чего отряд Северного флота продолжит выполнение задач в акватории Атлантического океана.
12 июня в порт Гаваны вошли спасательный буксир «Николай Чикер», фрегат «Адмирал Горшков», атомная подводная лодка «Казань» и нефтяной танкер «Академик Пашин», они находились там до 17 июня. Визит флота соответствовал исторически дружественным отношениям между Россией и Кубой, ни один из кораблей не имеет ядерного оружия на борту.
Во время визита фрегат «Адмирал Горшков» и палубу подводной лодки «Казань» осмотрел президент Кубы Мигель Диас-Канель, поприветствовав гостей порта. В Гаване экипажи кораблей и судов приняли участие в протокольных мероприятиях.
Отряд кораблей Северного флота вышел в поход 17 мая. В качестве основных задач похода российское оборонное ведомство приводит демонстрацию флага и обеспечение военно-морского присутствия в оперативно важных районах дальней океанской зоны.