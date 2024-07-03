Белоусов обвинил Запад в намеренном затягивании украинского кризиса
Запад создал условия для возникновения украинского кризиса, а сейчас намеренно препятствует его разрешению, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны СНГ в Минске.
«Хотел бы вновь повторить: именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас – целенаправленно его затягивает», – сказал Белоусов.
По его словам, западные страны потворствуют временному правительству Украины в насаждении нацизма и прилагают максимум усилий для искажения исторической правды.
Совет министров обороны стран – членов СНГ начался в Минске 3 июля. Участниками заседания стали делегации из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. На мероприятии Белоусов был избран председателем Совета министров обороны СНГ. Он заявил, что одним из приоритетов на фоне усиления напряженности по периметру внешних границ содружества станет совершенствование механизмов совместного противодействия.