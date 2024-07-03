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Белоусов обвинил Запад в намеренном затягивании украинского кризиса

Ведомости

Запад создал условия для возникновения украинского кризиса, а сейчас намеренно препятствует его разрешению, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов на заседании Совета министров обороны СНГ в Минске.

«Хотел бы вновь повторить: именно Запад подготовил и спровоцировал украинский кризис, а сейчас – целенаправленно его затягивает», – сказал Белоусов.

По его словам, западные страны потворствуют временному правительству Украины в насаждении нацизма и прилагают максимум усилий для искажения исторической правды.

Совет министров обороны стран – членов СНГ начался в Минске 3 июля. Участниками заседания стали делегации из России, Белоруссии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. На мероприятии Белоусов был избран председателем Совета министров обороны СНГ. Он заявил, что одним из приоритетов на фоне усиления напряженности по периметру внешних границ содружества станет совершенствование механизмов совместного противодействия.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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