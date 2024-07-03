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Шольц: Германия не поддержит перемирие, которое ведет к капитуляции Украины

Ведомости

Германия не поддержит режим прекращения огня, который приведет к капитуляции Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага. Трансляцию вел правительственный канал Phoenix.

«На мой взгляд, перемирие, которое нацелено на капитуляцию Украины, мы в Германии не сможем поддержать», – сказал он, после этого выступив с критикой мирного плана президента России Владимира Путина.

С похожим заявлением Шольц выступал в конце июня. Он сообщил, что популярность правящей коалиции в Германии падает из-за поддержки Украины и санкций против России. При этом канцлер подчеркнул, что ФРГ должна использовать все возможности, чтобы не допустить капитуляции Киева.

14 июня, накануне саммита в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта, на встрече с руководством МИДа Путин назвал условия для начала мирных переговоров. В их числе – вывод украинских военных подразделений из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмена антироссийских санкций и отказ Киева от вступления в НАТО.

Москва также неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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