Шольц: Германия не поддержит перемирие, которое ведет к капитуляции Украины
Германия не поддержит режим прекращения огня, который приведет к капитуляции Украины. Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц, отвечая на вопросы депутатов бундестага. Трансляцию вел правительственный канал Phoenix.
«На мой взгляд, перемирие, которое нацелено на капитуляцию Украины, мы в Германии не сможем поддержать», – сказал он, после этого выступив с критикой мирного плана президента России Владимира Путина.
С похожим заявлением Шольц выступал в конце июня. Он сообщил, что популярность правящей коалиции в Германии падает из-за поддержки Украины и санкций против России. При этом канцлер подчеркнул, что ФРГ должна использовать все возможности, чтобы не допустить капитуляции Киева.
14 июня, накануне саммита в Швейцарии по урегулированию украинского конфликта, на встрече с руководством МИДа Путин назвал условия для начала мирных переговоров. В их числе – вывод украинских военных подразделений из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, признание новых регионов территориями России, отмена антироссийских санкций и отказ Киева от вступления в НАТО.
Москва также неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.