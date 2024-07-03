Шольц: Германия не поддержит перемирие, которое ведет к капитуляции Украины

С похожим заявлением Шольц выступал в конце июня. Он сообщил, что популярность правящей коалиции в Германии падает из-за поддержки Украины и санкций против России. При этом канцлер подчеркнул, что ФРГ должна использовать все возможности, чтобы не допустить капитуляции Киева.