Посольство России в Кении рекомендовало россиянам остаться дома 4 июля
Посольство России в Кении в связи с обострением внутриполитической обстановки призвало российских граждан, находящихся в республике, не покидать места проживания без необходимости 4 июля.
«Вновь предупреждаем граждан России, находящихся в Кении, о необходимости соблюдать меры предосторожности в связи с рисками обострения ситуации в Найроби и других городах», – сказано в сообщении.
Протесты в Кении начались 18 июня. Демонстранты выступают против предложения администрации президента Уильяма Руто повысить налоги.
Сообщения о первых жертвах появились 20 июня. По данным Reuters, 10 человек погибли и не менее 50 пострадали. 25 июня протестующие прорвались на территорию парламента в Найроби и подожгли часть здания. Митинги и столкновения произошли также в ряде других городов по всей стране.