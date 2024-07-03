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Посольство России в Кении рекомендовало россиянам остаться дома 4 июля

Ведомости

Посольство России в Кении в связи с обострением внутриполитической обстановки призвало российских граждан, находящихся в республике, не покидать места проживания без необходимости 4 июля.

«Вновь предупреждаем граждан России, находящихся в Кении, о необходимости соблюдать меры предосторожности в связи с рисками обострения ситуации в Найроби и других городах», – сказано в сообщении.

Протесты в Кении начались 18 июня. Демонстранты выступают против предложения администрации президента Уильяма Руто повысить налоги. 

Сообщения о первых жертвах появились 20 июня. По данным Reuters, 10 человек погибли и не менее 50 пострадали. 25 июня протестующие прорвались на территорию парламента в Найроби и подожгли часть здания. Митинги и столкновения произошли также в ряде других городов по всей стране.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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