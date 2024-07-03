Посольство России в Кении рекомендовало россиянам остаться дома 4 июля

Сообщения о первых жертвах появились 20 июня. По данным Reuters, 10 человек погибли и не менее 50 пострадали. 25 июня протестующие прорвались на территорию парламента в Найроби и подожгли часть здания. Митинги и столкновения произошли также в ряде других городов по всей стране.