Законодатели – демократы могут подписать письмо о выходе Байдена из гонки

Байден и Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN 27 июня (ночью 28 июня мск). Многие эксперты заявили о неудаче Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. Американские СМИ сообщали о панике среди демократов и об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. 30 июня CBS News писало, что после дебатов в США усилились сомнения в дееспособности действующего президента.