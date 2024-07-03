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Законодатели – демократы могут подписать письмо о выходе Байдена из гонки

Ведомости

Десятки демократов Палаты представителей рассматривают возможность совместного подписания письма с требованием от действующего президента США Джо Байдена сняться с предвыборной гонки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя партии.

Байден стремительно теряет поддержку демократических законодателей и кандидатов, обеспокоенных тем, что дальнейшее выдвижение 81-летнего Байдена приведет к президентству Дональда Трампа.

3 июля агентство Reuters со ссылкой на одного из помощников конгрессменов сообщило о намерении, как минимум, 25 демократов из палаты представителей призвать Байдена отказаться от участия в президентской гонке.

3 июля NYT со ссылкой на неназванного «главного союзника» президента сообщила, что Байден понимает сложность восстановления доверия к своей кандидатуре после слабого выступления на дебатах и раздумывает, остаться в президентской гонке или нет. Белый дом это сообщение опроверг.

Публично сам Байден, его ближайшие советники и союзники заявляют, что он намерен продолжить баллотироваться.

Байден и Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN 27 июня (ночью 28 июня мск). Многие эксперты заявили о неудаче Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. Американские СМИ сообщали о панике среди демократов и об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. 30 июня CBS News писало, что после дебатов в США усилились сомнения в дееспособности действующего президента.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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