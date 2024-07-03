Законодатели – демократы могут подписать письмо о выходе Байдена из гонки
Десятки демократов Палаты представителей рассматривают возможность совместного подписания письма с требованием от действующего президента США Джо Байдена сняться с предвыборной гонки. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя партии.
Байден стремительно теряет поддержку демократических законодателей и кандидатов, обеспокоенных тем, что дальнейшее выдвижение 81-летнего Байдена приведет к президентству Дональда Трампа.
3 июля агентство Reuters со ссылкой на одного из помощников конгрессменов сообщило о намерении, как минимум, 25 демократов из палаты представителей призвать Байдена отказаться от участия в президентской гонке.
3 июля NYT со ссылкой на неназванного «главного союзника» президента сообщила, что Байден понимает сложность восстановления доверия к своей кандидатуре после слабого выступления на дебатах и раздумывает, остаться в президентской гонке или нет. Белый дом это сообщение опроверг.
Публично сам Байден, его ближайшие советники и союзники заявляют, что он намерен продолжить баллотироваться.
Байден и Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN 27 июня (ночью 28 июня мск). Многие эксперты заявили о неудаче Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. Американские СМИ сообщали о панике среди демократов и об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. 30 июня CBS News писало, что после дебатов в США усилились сомнения в дееспособности действующего президента.