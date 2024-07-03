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В Белом доме опровергли информацию о том, что Байден хочет выйти из гонки

Ведомости

Заместитель пресс-секретаря Белого президента США Эндрю Бейтс на своей странице в X (бывший Twitter) опроверг информацию The New York Times (NYT) о том, что президент США Джо Байден обдумывает возможность выхода из президентской гонки.

3 июля NYT со ссылкой на неназванного «главного союзника» президента сообщила, что Байден понимает сложность восстановления доверия к своей кандидатуре после слабого выступления на дебатах и раздумывает, остаться в президентской гонке или нет.

В ближайшее время Байден планирует встретиться с губернаторами-демократами и другими высокопоставленными однопартийцами, чтобы обсудить дальнейшную стратегию.

2 июля конгрессмен от Техаса Ллойд Доггетт стал первым действующим демократом в палате представителей США, выступившим за отказ Байдена от участия в выборах.

3 июля агентство Reuters со ссылкой на одного из помощников конгрессменов сообщило о намерении, как минимум, 25 демократов из палаты представителей призвать Байдена отказаться от участия в президентской гонке.

Публично сам Байден, его ближайшие советники и союзники заявляют, что он намерен продолжить баллотироваться.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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