В Белом доме опровергли информацию о том, что Байден хочет выйти из гонки
Заместитель пресс-секретаря Белого президента США Эндрю Бейтс на своей странице в X (бывший Twitter) опроверг информацию The New York Times (NYT) о том, что президент США Джо Байден обдумывает возможность выхода из президентской гонки.
3 июля NYT со ссылкой на неназванного «главного союзника» президента сообщила, что Байден понимает сложность восстановления доверия к своей кандидатуре после слабого выступления на дебатах и раздумывает, остаться в президентской гонке или нет.
В ближайшее время Байден планирует встретиться с губернаторами-демократами и другими высокопоставленными однопартийцами, чтобы обсудить дальнейшную стратегию.
2 июля конгрессмен от Техаса Ллойд Доггетт стал первым действующим демократом в палате представителей США, выступившим за отказ Байдена от участия в выборах.
3 июля агентство Reuters со ссылкой на одного из помощников конгрессменов сообщило о намерении, как минимум, 25 демократов из палаты представителей призвать Байдена отказаться от участия в президентской гонке.
Публично сам Байден, его ближайшие советники и союзники заявляют, что он намерен продолжить баллотироваться.