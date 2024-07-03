NYT: Байден обдумывает свое дальнейшее участие в президентской гонке
Президент США Джо Байден сказал ключевому соратнику, что он знает, что, возможно, не сможет сохранить свою кандидатуру, если не сможет убедить общественность в ближайшие дни, что готов к работе после провального выступления на дебатах. Об этом сообщает The New York Times (NYT).
Американский президент, который, по словам его соратника, все еще глубоко погружен в борьбу за переизбрание, понимает, что его следующие несколько выступлений перед праздничными выходными, включая запланированное на 5 июля интервью Джорджу Стефанопулосу из ABC News и предвыборные поездки в Пенсильванию и Висконсин, должны пройти хорошо.
«Он знает, что если у него будет еще два таких мероприятия, то к концу выходных мы окажемся в другом месте», – сказал собеседник, имея в виду затянувшееся и несфокусированное выступление Байдена на дебатах.
Этот разговор – первое обнародованное свидетельство того, что президент всерьез задумался о том, сможет ли он восстановиться после сокрушительного выступления на дебатах в Атланте, отмечает издание. Растет беспокойство по поводу его «жизнеспособности» как кандидата и того, сможет ли он пробыть президентом еще четыре года.
Один из главных советников Байдена, который также говорил на условиях анонимности, сказал, что президент «хорошо понимает, с каким политическим вызовом он сталкивается».
Байден и кандидат в президенты США Дональд Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN 27 июня (ночью 28 июня мск). Многие эксперты заявили о неудаче Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. Американские СМИ сообщали о панике среди демократов и об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. 30 июня CBS News писало, что после дебатов в США усилились сомнения в дееспособности действующего президента.
Конгрессмен-демократ из Техаса Ллойд Доггетт призвал Байдена не участвовать в президентских выборах. Он подчеркнул, что у Байдена практически нет шансов победить Дональда Трампа на ноябрьских выборах.