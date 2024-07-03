NYT: Байден обдумывает свое дальнейшее участие в президентской гонке

Этот разговор – первое обнародованное свидетельство того, что президент всерьез задумался о том, сможет ли он восстановиться после сокрушительного выступления на дебатах в Атланте, отмечает издание. Растет беспокойство по поводу его «жизнеспособности» как кандидата и того, сможет ли он пробыть президентом еще четыре года.