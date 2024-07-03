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NYT: Байден обдумывает свое дальнейшее участие в президентской гонке

Ведомости

Президент США Джо Байден сказал ключевому соратнику, что он знает, что, возможно, не сможет сохранить свою кандидатуру, если не сможет убедить общественность в ближайшие дни, что готов к работе после провального выступления на дебатах. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Американский президент, который, по словам его соратника, все еще глубоко погружен в борьбу за переизбрание, понимает, что его следующие несколько выступлений перед праздничными выходными, включая запланированное на 5 июля интервью Джорджу Стефанопулосу из ABC News и предвыборные поездки в Пенсильванию и Висконсин, должны пройти хорошо.

«Он знает, что если у него будет еще два таких мероприятия, то к концу выходных мы окажемся в другом месте», – сказал собеседник, имея в виду затянувшееся и несфокусированное выступление Байдена на дебатах.

Этот разговор – первое обнародованное свидетельство того, что президент всерьез задумался о том, сможет ли он восстановиться после сокрушительного выступления на дебатах в Атланте, отмечает издание. Растет беспокойство по поводу его «жизнеспособности» как кандидата и того, сможет ли он пробыть президентом еще четыре года.

Один из главных советников Байдена, который также говорил на условиях анонимности, сказал, что президент «хорошо понимает, с каким политическим вызовом он сталкивается».

Байден и кандидат в президенты США Дональд Трамп приняли участие в первых президентских дебатах на телеканале CNN 27 июня (ночью 28 июня мск). Многие эксперты заявили о неудаче Байдена из-за его сравнительной медлительности и иногда запинок во время ответов. Американские СМИ сообщали о панике среди демократов и об обсуждении вопроса о замене Байдена в президентской гонке. 30 июня CBS News писало, что после дебатов в США усилились сомнения в дееспособности действующего президента.

Конгрессмен-демократ из Техаса Ллойд Доггетт призвал Байдена не участвовать в президентских выборах. Он подчеркнул, что у Байдена практически нет шансов победить Дональда Трампа на ноябрьских выборах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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