Медведев сравнил Гражданскую войну в США с конфликтом на Украине
Сегодня в США все меньше говорят о Гражданской войне 1861-1865 гг. из-за очевидных параллелей с событиями на Украине. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Ведь многим стало ясно, что опыт долгого противостояния северных штатов США и Конфедерации южных (рабовладельческих) имеет немалое сходство с украинским конфликтом», – написал он в своем Telegram-канале.
Медведев обратил внимание, что разница между Севером и Югом в промышленных потенциалах и человеческих ресурсах была примерно такой же, как у России и Украины, но идеалы противников при этом различались.
«У северян – равенство, свобода, один закон для всех. А у конфедератов – бесчеловечный, дремучий расизм. Те же самые, что и сегодня, иностранные мерзавцы – как обычно, это Англия и Франция – нагло и бесцеремонно вмешивались в ход событий, желая победы Югу. Они поддерживали рабовладельцев точно так же, как сейчас помогают вместе с современными США нацистскому Киеву», – считает Медведев.
По его словам, это сравнение «более чем прозрачно», а потому неприятно для либерально-левого истеблишмента. Медведев выразил мнение, что в США должны оценивать конфликт на Украине как гражданскую войну одного народа, в которой большинство вынуждено бороться против «новых нацистов, которых снова поддерживает продажная Европа и американский ВПК». Зампред Совбеза подчеркнул, что результатом этого конфликта должно стать объединение и возрождение России.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В Кремле неоднократно подчеркивали, что цели спецоперации будут достигнуты. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября 2022 г. в регионах введено военное положение.
После начала боевых действий западные страны ввели против России масштабные санкции и стали оказывать военную помощь Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что принятые ограничения нарушают международное право, и призывало Запад прекратить поставки вооружения ВСУ.