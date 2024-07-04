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Медведев сравнил Гражданскую войну в США с конфликтом на Украине

Ведомости

Сегодня в США все меньше говорят о Гражданской войне 1861-1865 гг. из-за очевидных параллелей с событиями на Украине. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Ведь многим стало ясно, что опыт долгого противостояния северных штатов США и Конфедерации южных (рабовладельческих) имеет немалое сходство с украинским конфликтом», – написал он в своем Telegram-канале.

Медведев обратил внимание, что разница между Севером и Югом в промышленных потенциалах и человеческих ресурсах была примерно такой же, как у России и Украины, но идеалы противников при этом различались.

«У северян – равенство, свобода, один закон для всех. А у конфедератов – бесчеловечный, дремучий расизм. Те же самые, что и сегодня, иностранные мерзавцы – как обычно, это Англия и Франция – нагло и бесцеремонно вмешивались в ход событий, желая победы Югу. Они поддерживали рабовладельцев точно так же, как сейчас помогают вместе с современными США нацистскому Киеву», – считает Медведев.

По его словам, это сравнение «более чем прозрачно», а потому неприятно для либерально-левого истеблишмента. Медведев выразил мнение, что в США должны оценивать конфликт на Украине как гражданскую войну одного народа, в которой большинство вынуждено бороться против «новых нацистов, которых снова поддерживает продажная Европа и американский ВПК». Зампред Совбеза подчеркнул, что результатом этого конфликта должно стать объединение и возрождение России.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целями защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В Кремле неоднократно подчеркивали, что цели спецоперации будут достигнуты. В ходе боевых действий российские войска взяли под контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. С 19 октября 2022 г. в регионах введено военное положение.

После начала боевых действий западные страны ввели против России масштабные санкции и стали оказывать военную помощь Украине. Москва неоднократно подчеркивала, что принятые ограничения нарушают международное право, и призывало Запад прекратить поставки вооружения ВСУ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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