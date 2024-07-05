Песков: в Кремле не ведется дискуссий по поводу запрета никабов

В разговоре с изданием первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев уточнил, что широкой дискуссии по вопросу ношения никабов нет и в нижней палате. Он отметил, что решения об этом должно принимать мусульманское духовенство.