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Песков: в Кремле не ведется дискуссий по поводу запрета никабов

Ведомости

В Кремле не ведется дискуссий на тему запрета никабов. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. 

«Мы не участвуем в этой дискуссии», – сказал он РБК.

В разговоре с изданием первый зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Артем Бичаев уточнил, что широкой дискуссии по вопросу ношения никабов нет и в нижней палате. Он отметил, что решения об этом должно принимать мусульманское духовенство.  

С мая о необходимости запрета на ношение головных уборов, мешающих идентификации лиц граждан, заявили ряд политиков и общественников. Такой законопроект внес в Госдуму заместитель председателя нижней палаты парламента, депутат от партии «Новые люди» Владислав Даванков. Против никабов также высказались глава СПЧ Валерий Фадеев и председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина. Последняя также призвала запретить ношение хиджабов в школах. 

После терактов в Дербенте и Махачкале против никабов выступил глава Дагестана Сергей Меликов. Эту идею поддержали председатель СК России Александр Бастрыкин и Координационный центр мусульман Северного Кавказа. 3 июля муфтият Дагестана объявил о временном запрете на ношение никабов в регионе. 4 июля аналогичное решение приняли в Карачаево-Черкесии.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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