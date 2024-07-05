Столтенберг: Орбан не представляет НАТО в Москве
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не представляет НАТО в Москве, а только свою страну. Об этом журналистам заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
Он уточнил, что Орбан проинформировал НАТО о своем визите в Россию.
«Я ожидаю, что на саммите в Вашингтоне на следующей неделе будет возможность обсудить переговоры, которые состоялись в Москве», – отметил Столтенберг.
5 июля пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков сообщил, что президент РФ Владимир Путин и Орбан проведут рабочий ланч с участием делегаций. При необходимости Путин и Орбан также могут пообщаться тет-а-тет.
Орбан прибыл в Москву 5 июля. За несколько дней до этого, 2 июля, венгерский премьер-министр побывал с визитом на Украине, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня. По его словам, это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан уточнял, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.