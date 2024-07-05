Столтенберг: НАТО «не нужен Минск-3» в конфликте на Украине

4 июля на встрече «ШОС плюс» президент России Владимир Путин заявил, что в основу переговоров по Украине могут лечь стамбульские договоренности. Он отмечал, что в 2022 г. они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, вполне устраивали Украину. В апреле российский лидер на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился с предложением вернуться к согласованному в Стамбуле проекту договора с Украиной.