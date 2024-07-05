Столтенберг: НАТО «не нужен Минск-3» в конфликте на Украине
НАТО «не нужен Минск-3» в украинском конфликте, требуются гарантии безопасности для Киева, заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг.
4 июля на встрече «ШОС плюс» президент России Владимир Путин заявил, что в основу переговоров по Украине могут лечь стамбульские договоренности. Он отмечал, что в 2022 г. они были парафированы руководителем украинской переговорной делегации, а значит, вполне устраивали Украину. В апреле российский лидер на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко согласился с предложением вернуться к согласованному в Стамбуле проекту договора с Украиной.
В этот же день Путин назвал маловероятным возможность переговоров по урегулированию на Украине через посредников по примеру договоренности о «зерновом коридоре». Подобный сценарий 30 июня озвучил президент Украины Владимир Зеленский. Украинский лидер отмечал, что посредниками могут стать страны с разных континентов, а не только союзники Украины. Путин же отметил, что посредники не могут быть наделены правом подписывать окончательные документы.
На саммите ШОС Эрдоган заявил Путину о готовности Анкары внести свой вклад и, может, заложить основу для соглашения о прекращении огня между РФ и Украиной. В Кремле такую возможность исключили.
Путин также заявил, что Россия не готова прекращать огонь на Украине до тех пор, пока противник не согласится на принятие необратимых для него договоренностей, которые бы устраивали наше государство.
5 июля в Москву прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан для встречи с президентом России. Путин, открывая встречу с Орбаном, заявил, что намерен изложить видение Москвы по мирному урегулированию на Украине и выслушать его предложения. Ранее венгерский политик посетил Киев, где попросил Зеленского подумать о прекращении огня для приближения начала переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан уточнял, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед ЕС.