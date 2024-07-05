Путин: в Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца
В Киеве все еще не готовы отказаться от ведения войны до победого конца, Россия видит это, заявил президент РФ Владимир Путин по итогам встречи с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном.
«На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения. А если придется отменить военное положение, значит, придется проводить выборы, так и не состоявшиеся в срок. Но шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю», – заявил Путин.
Глава государства также заявил, что Россия и Венгрия продолжают диалог в нынешней сложной геополитической ситуации. По его словам, это важно для всех сторон.
Орбан прибыл в Москву 5 июля. По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, конфликт на Украине был в числе основных вопросов во время переговоров президента Путина и Орбана.
2 июля венгерский премьер-министр посетил Киев, где попросил президента страны Владимира Зеленского подумать о прекращении огня. По его словам, это позволит приблизить начало переговоров с Россией. Киев предложение отклонил. Орбан также сообщал, что его визит в Киев связан с решением задач, стоящих перед Евросоюзом.