Путин: в Киеве не готовы отказаться от ведения войны до конца

«На мой взгляд, саму мысль о прекращении боевых действий киевский режим не допускает еще и потому, что в этом случае исчезает предлог для продления военного положения. А если придется отменить военное положение, значит, придется проводить выборы, так и не состоявшиеся в срок. Но шансы победить на них для утративших рейтинги и легитимность украинских правителей близки к нулю», – заявил Путин.