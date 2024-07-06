Минздрав сектора Газа: число погибших в анклаве превысило 38 000
В секторе Газа погибли 38 098 человек после обострения палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил минздрав анклава.
При боевых действиях пострадали 87 705 человек. Тела некоторых жертв находятся под завалами, бригады скорой помощи пока не могут до них добраться из-за обстрелов.
5 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации американского главы сообщила, что президент США Джо Байден надавил на премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, чтобы тот заключил соглашение о прекращении огня в Газе.
Переговоры о прекращении огня зашли в тупик в мае, но 3 июля радикальная палестинская группировка «Хамас» представила новые предложения, свидетельствующие о готовности движения к компромиссу. По словам представителя администрации, это стало «прорывом в критической тупиковой ситуации». Ключевое изменение заключается в том, что «Хамас» больше не требует полного ухода Израиля на первом этапе сделки, который подразумевает освобождение некоторых заложников в Газе. Высокопоставленный израильский чиновник сказал, что новые предложения группировки позволяют продвинуться в переговорах.
Бои в Газе продолжаются с 7 октября 2023 г. после нападения группировки «Хамас» на южные территории Израиля. Тогда погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи».