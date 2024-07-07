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Додик: Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

Ведомости

Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина, БиГ) Милорад Додик сообщил «РИА Новости», что не допустит вступления БиГ в НАТО.

«Босния и Герцеговина не войдет в НАТО, имея в виду процедуру и закон, по которым парламентская ассамблея должна на основе большинства предусмотренных для принятия решений достичь согласия по этому вопросу», – подчеркнул Додик.

По его словам, это согласие не может и не будет достигнуто. Сербы не забудут страданий невинных гражданских и не согласятся на то, чтобы Босния и Герцеговина вошла в альянс. Додик предупредил, что Республика Сербская объявит независимость от БиГ, если мировое сообщество попытается навязать закон о собственности.

В конце мая Додик заявил, что предложит разделить Боснию и Герцеговину на фоне одобрения резолюции Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице. Продвигали документ в основном западные страны, включая Германию, а также федеральное правительство Боснии и Герцеговины, которое контролируется Евросоюзом, и Руанда. Додик тогда написал в X, что сербский народ больше не может жить с бошняками и продвижение этого документа является противоправным унижением сербов.

Инцидент в Сребренице произошел в 1995 г. Тогда было убито около 8000 мусульман, преимущественно мужчин. В самом Белграде признают и осуждают произошедшее – властями Сербии была принята соответствующая резолюция, но признавать случившееся в Сребренице геноцидом сербы не хотят.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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