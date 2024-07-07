Додик: Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО
Президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина, БиГ) Милорад Додик сообщил «РИА Новости», что не допустит вступления БиГ в НАТО.
«Босния и Герцеговина не войдет в НАТО, имея в виду процедуру и закон, по которым парламентская ассамблея должна на основе большинства предусмотренных для принятия решений достичь согласия по этому вопросу», – подчеркнул Додик.
По его словам, это согласие не может и не будет достигнуто. Сербы не забудут страданий невинных гражданских и не согласятся на то, чтобы Босния и Герцеговина вошла в альянс. Додик предупредил, что Республика Сербская объявит независимость от БиГ, если мировое сообщество попытается навязать закон о собственности.
В конце мая Додик заявил, что предложит разделить Боснию и Герцеговину на фоне одобрения резолюции Генассамблеи ООН о геноциде в Сребренице. Продвигали документ в основном западные страны, включая Германию, а также федеральное правительство Боснии и Герцеговины, которое контролируется Евросоюзом, и Руанда. Додик тогда написал в X, что сербский народ больше не может жить с бошняками и продвижение этого документа является противоправным унижением сербов.
Инцидент в Сребренице произошел в 1995 г. Тогда было убито около 8000 мусульман, преимущественно мужчин. В самом Белграде признают и осуждают произошедшее – властями Сербии была принята соответствующая резолюция, но признавать случившееся в Сребренице геноцидом сербы не хотят.