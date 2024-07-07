Додик: Республика Сербская не допустит вступления Боснии и Герцеговины в НАТО

По его словам, это согласие не может и не будет достигнуто. Сербы не забудут страданий невинных гражданских и не согласятся на то, чтобы Босния и Герцеговина вошла в альянс. Додик предупредил, что Республика Сербская объявит независимость от БиГ, если мировое сообщество попытается навязать закон о собственности.