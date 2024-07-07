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Лавров назвал заявления США и НАТО о войне с РФ «плохой миной при плохой игре»

Ведомости

Заявления США и НАТО о том, что они не ведут войну с Россией, – плохая мина при плохой игре, без прямого участия Штатов поставляемые Киеву ракеты никуда бы не полетели, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.

Министр прокомментировал сообщения о том, что США несут ответственность за удары Украины по российским регионам, в том числе Севастополю. По словам Лаврова, любой разбирающийся в военном деле человек понимает, что без прямого участия США «в целенаведении, в подготовке данных со спутников эти ракеты никуда бы не полетели». При этом в Вашингтоне и НАТО продолжают заявлять, что они «ни в коем случае» не воюют с Россией, указал министр. 

«Это, в общем-то, плохая мина при плохой игре. И они это прекрасно понимают», – сказал Лавров.

Реакция от России последует, в обозримом будущем об этом станет известно, добавил он.

23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS, которые Украине поставляют США. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны России возложило на США и Украину, поскольку применение такого оружия невозможно без участия американских военных специалистов. Лавров на следующий день заявил, что Штаты причастны к теракту в Севастополе. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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