Лавров назвал заявления США и НАТО о войне с РФ «плохой миной при плохой игре»

Министр прокомментировал сообщения о том, что США несут ответственность за удары Украины по российским регионам, в том числе Севастополю. По словам Лаврова, любой разбирающийся в военном деле человек понимает, что без прямого участия США «в целенаведении, в подготовке данных со спутников эти ракеты никуда бы не полетели». При этом в Вашингтоне и НАТО продолжают заявлять, что они «ни в коем случае» не воюют с Россией, указал министр.