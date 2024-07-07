Лавров назвал заявления США и НАТО о войне с РФ «плохой миной при плохой игре»
Заявления США и НАТО о том, что они не ведут войну с Россией, – плохая мина при плохой игре, без прямого участия Штатов поставляемые Киеву ракеты никуда бы не полетели, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Министр прокомментировал сообщения о том, что США несут ответственность за удары Украины по российским регионам, в том числе Севастополю. По словам Лаврова, любой разбирающийся в военном деле человек понимает, что без прямого участия США «в целенаведении, в подготовке данных со спутников эти ракеты никуда бы не полетели». При этом в Вашингтоне и НАТО продолжают заявлять, что они «ни в коем случае» не воюют с Россией, указал министр.
«Это, в общем-то, плохая мина при плохой игре. И они это прекрасно понимают», – сказал Лавров.
Реакция от России последует, в обозримом будущем об этом станет известно, добавил он.
23 июня ВСУ обстреляли Севастополь ракетами ATACMS, которые Украине поставляют США. Четыре снаряда удалось сбить, но боевая часть еще одной ракеты подорвалась в воздухе. Ее обломки упали в районе городского пляжа. Ответственность за атаку Минобороны России возложило на США и Украину, поскольку применение такого оружия невозможно без участия американских военных специалистов. Лавров на следующий день заявил, что Штаты причастны к теракту в Севастополе.