Путин и Моди осмотрели павильон «Атом» на ВДНХ

Путин и Моди осмотрели павильон «Атом» на ВДНХПосле посещения ВДНХ состоится встреча президента РФ и премьер-министра Индии в Кремле
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди осматривают павильон «Атом» на ВДНХ. Видео с экскурсии для высокопоставленных лиц опубликовала пресс-служба Кремля.
После посещения павильона Путин и Моди отправятся в Кремль, где состоится их беседа. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, состав с обеих сторон будет достаточно широким. Потом состоится «важное протокольное мероприятие» – российско-индийские переговоры.
Официальный визит Моди в Москву проходит 8 и 9 июля. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. Последний раз он встречался с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Самарканде в сентябре 2022 г.
8 июля во время трехчасовой неформальной встречи в Ново-Огареве Путин показал Моди конюшню. На ее арене состоялось шоу с лошадьми, наездницы вышли с флагами России и Индии.
До встречи с российским лидером Моди заявил, что ожидает дальнейшего укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства между странами, особенно в футуристических областях сотрудничества. На фоне визита индийского премьера в Москву США выразили Индии опасения по поводу ее отношений с Россией.