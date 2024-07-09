Путин и Моди осмотрели павильон «Атом» на ВДНХ

До встречи с российским лидером Моди заявил, что ожидает дальнейшего укрепления особого и привилегированного стратегического партнерства между странами, особенно в футуристических областях сотрудничества. На фоне визита индийского премьера в Москву США выразили Индии опасения по поводу ее отношений с Россией.