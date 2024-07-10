На Украине задержаны 23 уклониста, пытавшихся попасть в Молдавию на зерновозе
Украинские пограничники задержали группу из 23 мужчин, пытавшихся попасть в Молдавию. Об этом сообщил погранкомитет Украины.
Группу мужчин подвез в приграничье на зерновозе организатор незаконной схемы. Далее в Молдавию они должны были идти пешком. За переправу все заплатили от $5000 до $16 000.
«Однако прогулка длилась недолго: пограничники задержали "туристов". На всех составили админпротоколы, круг причастных к схеме лиц устанавливается», – пояснили в погранкомитете.
В апреле погранслужба Украины сообщала, что ежедневно до 10 уклонистов пытаются покинуть страну. Чаще всего они пытаются пересечь границу с Молдавией и Румынией.
11 апреля Верховная рада Украины приняла пакет законопроектов об ужесточении правил мобилизации. 16 апреля закон подписал президент Украины Владимир Зеленский. Основное содержание документа – ужесточение порядка проведения мобилизации, в том числе наказания за уклонение. Законопроект предусматривает передачу судам права принятия решений об арестах счетов и введения других имущественных ограничений для уклонистов.