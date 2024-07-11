Матвиенко: ответ России на размещение в ФРГ ракет США будет жестким и адекватным
Если США разместит в Германии гиперзвуковые ракеты, ответ России будет жестким и адекватным, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в комментарии журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.
Матвиенко выразила надежду, что США откажутся от идеи размещения оружия в ФРГ.
«Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие такого плана – по тем соглашениям, которые были подписаны», – сказала председатель Совета Федерации.
10 июля в Белом доме заявили о намерениях разместить дальнобойное оружие на территории Германии в 2026 г. Конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков счел планы США по размещению ракет в Германии элементом запугивания и «звеном в эскалационном курсе». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что планы США несут угрозу международной безопасности. Он также подчеркнул, что «российская толерантность» к провокациям не безгранична.