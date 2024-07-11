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Матвиенко: ответ России на размещение в ФРГ ракет США будет жестким и адекватным

Ведомости

Если США разместит в Германии гиперзвуковые ракеты, ответ России будет жестким и адекватным, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в комментарии журналисту телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

Матвиенко выразила надежду, что США откажутся от идеи размещения оружия в ФРГ.

«Это уже просто недопустимо. Если поднять все документы послевоенного времени, то Германия вообще не имеет права, чтобы у нее находилось оружие такого плана – по тем соглашениям, которые были подписаны», – сказала председатель Совета Федерации.

10 июля в Белом доме заявили о намерениях разместить дальнобойное оружие на территории Германии в 2026 г. Конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие.

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков счел планы США по размещению ракет в Германии элементом запугивания и «звеном в эскалационном курсе». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что планы США несут угрозу международной безопасности. Он также подчеркнул, что «российская толерантность» к провокациям не безгранична.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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