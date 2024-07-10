США разместят дальнобойное оружие в Германии в 2026 году
«Соединенные Штаты начнут эпизодическое развертывание средств дальнего ведения огня своей оперативной группы в Германии в 2026 г. в рамках планирования постоянного размещения этих средств в будущем», – говорится в сообщении.
Конвенциональные огневые подразделения дальнего радиуса будут включать SM-6, Tomahawk и разрабатываемое гиперзвуковое оружие, уточнили в представительстве.
7 июня старший директор по контролю над вооружениями, разоружению и нераспространению в Совете национальной безопасности Белого дома Пранай Вадди сообщил, что президент США Джо Байден подписал новые указания по применению США ядерного оружия.
Вадди при этом заявлял, что Вашингтон будет придерживаться Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), если Москва будет выполнять свои обязательства по соглашению.
Договор о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, или СНВ-III) был заключен между Россией и США в 2010 г. В документе говорилось о сокращении стратегических ядерных сил (СЯС) до уровня 700 развернутых и суммарно 800 развернутых и неразвернутых стратегических носителей.