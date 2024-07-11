Путин назвал справедливым решение об индексации пенсий работающим пенсионерам
Решение индексировать пенсии рабочим пенсионерам давно созрело, оно справедливое, отметил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Видео части беседы опубликовано в Telegram-канале Кремля.
Глава государства встретился с губернатором, завершая рабочую поездку в Петербург. В начале разговора Беглов передал Путину слова благодарности от работающих пенсионеров за решение об индексации пенсий.
«Решение давно созрело, нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили, долго очень изучалось правительством. Хорошо, что именно в Петербурге мы к этому еще раз вернулись и приняли окончательное решение», – сказал президент.
8 июля Путин подписал закон об индексации пенсии работающим россиянам. Госдума приняла законопроект 26 июня, а Совет Федерации одобрил его 3 июля. Согласно документу, с 2025 г. индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров будет восстановлена наравне с выплатами тем, кто ушел на заслуженный отдых.
Индексацию пенсий работающим гражданам России отменили с 2016 г. Возобновить ее Путин поручил 7 июня 2024 г. Президент отметил, что эта мера потребует дополнительных расходов, но в то же время позволит привлечь в экономику опытных специалистов на фоне нехватки кадров в России.