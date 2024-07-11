Путин назвал справедливым решение об индексации пенсий работающим пенсионерам

«Решение давно созрело, нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили, долго очень изучалось правительством. Хорошо, что именно в Петербурге мы к этому еще раз вернулись и приняли окончательное решение», – сказал президент.