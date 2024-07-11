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Путин назвал справедливым решение об индексации пенсий работающим пенсионерам

Ведомости

Решение индексировать пенсии рабочим пенсионерам давно созрело, оно справедливое, отметил президент России Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым. Видео части беседы опубликовано в Telegram-канале Кремля. 

Глава государства встретился с губернатором, завершая рабочую поездку в Петербург. В начале разговора Беглов передал Путину слова благодарности от работающих пенсионеров за решение об индексации пенсий.

«Решение давно созрело, нужно было привести все в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили, долго очень изучалось правительством. Хорошо, что именно в Петербурге мы к этому еще раз вернулись и приняли окончательное решение», – сказал президент.

8 июля Путин подписал закон об индексации пенсии работающим россиянам. Госдума приняла законопроект 26 июня, а Совет Федерации одобрил его 3 июля. Согласно документу, с 2025 г. индексация страховых пенсий для работающих пенсионеров будет восстановлена наравне с выплатами тем, кто ушел на заслуженный отдых.

Индексацию пенсий работающим гражданам России отменили с 2016 г. Возобновить ее Путин поручил 7 июня 2024 г. Президент отметил, что эта мера потребует дополнительных расходов, но в то же время позволит привлечь в экономику опытных специалистов на фоне нехватки кадров в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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