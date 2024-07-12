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The Telegraph: Британия не разрешала Киеву применять Storm Shadow для ударов по РФ

Ведомости

Великобритания не разрешала Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на источник в минобороны страны.

В публикации отмечается, что политика правительства в отношении развертывания ракет большой дальности не изменилась, несмотря на комментарии премьер-министра страны Кира Стармера. Поясняется, что королевство разрешило Киеву запускать ракеты только по целям, расположенным на территории Украины и в Крыму.

Источник в военном ведомстве страны добавил, что применение Storm Shadow для ударов по территории России потребует одобрения трех стран, одной из которых является Великобритания. Королевство производит ракеты совместно с Францией. Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина использовать Storm Shadow для ударов по российским объектам, источник издания сообщил, что этого не произойдет.

10 июля агентство Bloomberg писало, что Стармер не исключил использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов по военным объектам на территории России. По словам Стармера, Украине следует решить самостоятельно, как использовать британские ракеты в оборонительных целях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Стармера, заявил, что высказывание было безответственным шагом в сторону эскалации. 11 июля замминистра внутренних дел королевства по вопросам безопасности Дэн Джарвис заявил, что Великобритании нужно учитывать возможный ответ России на использование Storm Shadow.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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