The Telegraph: Британия не разрешала Киеву применять Storm Shadow для ударов по РФ

Источник в военном ведомстве страны добавил, что применение Storm Shadow для ударов по территории России потребует одобрения трех стран, одной из которых является Великобритания. Королевство производит ракеты совместно с Францией. Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина использовать Storm Shadow для ударов по российским объектам, источник издания сообщил, что этого не произойдет.