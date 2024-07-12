The Telegraph: Британия не разрешала Киеву применять Storm Shadow для ударов по РФ
Великобритания не разрешала Украине использовать ракеты Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом пишет издание The Telegraph со ссылкой на источник в минобороны страны.
В публикации отмечается, что политика правительства в отношении развертывания ракет большой дальности не изменилась, несмотря на комментарии премьер-министра страны Кира Стармера. Поясняется, что королевство разрешило Киеву запускать ракеты только по целям, расположенным на территории Украины и в Крыму.
Источник в военном ведомстве страны добавил, что применение Storm Shadow для ударов по территории России потребует одобрения трех стран, одной из которых является Великобритания. Королевство производит ракеты совместно с Францией. Отвечая на вопрос о том, будет ли Украина использовать Storm Shadow для ударов по российским объектам, источник издания сообщил, что этого не произойдет.
10 июля агентство Bloomberg писало, что Стармер не исключил использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов по военным объектам на территории России. По словам Стармера, Украине следует решить самостоятельно, как использовать британские ракеты в оборонительных целях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Стармера, заявил, что высказывание было безответственным шагом в сторону эскалации. 11 июля замминистра внутренних дел королевства по вопросам безопасности Дэн Джарвис заявил, что Великобритании нужно учитывать возможный ответ России на использование Storm Shadow.