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МВД Британии: нужно учитывать возможный ответ РФ на использование Storm Shadow

Ведомости

Великобритании необходимо учитывать возможность ответа на использование ракет Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом заявил замминистра внутренних дел королевства по вопросам безопасности Дэн Джарвис в интервью Sky News.

«Конечно, нам нужно принимать меры на этот случай и, конечно же, необходимо проявлять крайнюю осторожность», – сказал он на вопрос о том, стоит ли Великобритании волноваться об ответе России.

В начале мая агентство Reuters опубликовало заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона. Он заявил о праве Украины атаковать Россию британским оружием. На заявление Кэмерона отреагировало российское внешнеполитическое ведомство. МИД объявил протест послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси и предупредил об ответных ударах по британской военной технике в случае, если с ее помощью Украина атакует регионы РФ.

10 июля Bloomberg писал, что новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключил использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов по военным объектам на территории России. По словам Стармера, Украине следует решить самостоятельно, как использовать британские ракеты в оборонительных целях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Стармера, заявил, что высказывание было безответственным шагом в сторону эскалации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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