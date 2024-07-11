МВД Британии: нужно учитывать возможный ответ РФ на использование Storm Shadow
Великобритании необходимо учитывать возможность ответа на использование ракет Storm Shadow для ударов по территории России. Об этом заявил замминистра внутренних дел королевства по вопросам безопасности Дэн Джарвис в интервью Sky News.
«Конечно, нам нужно принимать меры на этот случай и, конечно же, необходимо проявлять крайнюю осторожность», – сказал он на вопрос о том, стоит ли Великобритании волноваться об ответе России.
В начале мая агентство Reuters опубликовало заявление главы МИД Великобритании Дэвида Кэмерона. Он заявил о праве Украины атаковать Россию британским оружием. На заявление Кэмерона отреагировало российское внешнеполитическое ведомство. МИД объявил протест послу Великобритании в Москве Найджелу Кейси и предупредил об ответных ударах по британской военной технике в случае, если с ее помощью Украина атакует регионы РФ.
10 июля Bloomberg писал, что новый премьер-министр Великобритании Кир Стармер не исключил использования Украиной британских ракет Storm Shadow для ударов по военным объектам на территории России. По словам Стармера, Украине следует решить самостоятельно, как использовать британские ракеты в оборонительных целях. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Стармера, заявил, что высказывание было безответственным шагом в сторону эскалации.