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Кабмин назвал необоснованным проект о штрафах для губернаторов за борщевик

Ведомости

Правительство России сочло необоснованным законопроект о штрафах для губернаторов за произрастание борщевика в регионах, внесенный в Госдуму председателем партии ЛДПР Леонидом Слуцким и группой депутатов нижней палаты, а также сенатором Вадимом Деньгиным. Об этом сообщает ТАСС.

12 июля в Госдуму внесли законопроект, предлагающий поправки в КоАП РФ в виде установления штрафа от 20 000 до 50 000 руб. высшему должностному лицу субъекта России за невыполнение мероприятий по защите земель населенных пунктов от зарастания сорными растениями. В пояснительной записке отмечено, что проблема зарастания сорняками, в том числе борщевиком Сосновского, имеет острый характер.

Кабмин указал, что при подготовке законопроекта авторы не учли, что внесение поправок в КоАП «должно основываться на результатах анализа правоприменительной практики и статистических данных, свидетельствующих о неэффективности действующего правового регулирования в соответствующей сфере общественных отношений».

Кроме того, в правительстве отметили, что в законодательстве уже предусмотрена административная ответственность граждан, должностных и юридических лиц за нарушение правил борьбы c карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками.

В мае правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанный Росреестром законопроект об обязательном начале использования земель собственниками в течение трех лет по аналогии с участками сельхозназначения, писали «Ведомости». В частности, речь идет о садоводах и огородниках.

21 февраля Госдума приняла в первом чтении поправки в Земельный кодекс, закрепляющие необходимость мероприятий по устранению инвазивных растений (чужеродное для данной территории растение). Группа депутатов-единороссов внесла законопроект на рассмотрение в октябре 2023 г. Ожидается, что документ даст старт борьбе с борщевиком Сосновского в России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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