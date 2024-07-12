Кабмин назвал необоснованным проект о штрафах для губернаторов за борщевик

12 июля в Госдуму внесли законопроект, предлагающий поправки в КоАП РФ в виде установления штрафа от 20 000 до 50 000 руб. высшему должностному лицу субъекта России за невыполнение мероприятий по защите земель населенных пунктов от зарастания сорными растениями. В пояснительной записке отмечено, что проблема зарастания сорняками, в том числе борщевиком Сосновского, имеет острый характер.