Кабмин назвал необоснованным проект о штрафах для губернаторов за борщевик
Правительство России сочло необоснованным законопроект о штрафах для губернаторов за произрастание борщевика в регионах, внесенный в Госдуму председателем партии ЛДПР Леонидом Слуцким и группой депутатов нижней палаты, а также сенатором Вадимом Деньгиным. Об этом сообщает ТАСС.
12 июля в Госдуму внесли законопроект, предлагающий поправки в КоАП РФ в виде установления штрафа от 20 000 до 50 000 руб. высшему должностному лицу субъекта России за невыполнение мероприятий по защите земель населенных пунктов от зарастания сорными растениями. В пояснительной записке отмечено, что проблема зарастания сорняками, в том числе борщевиком Сосновского, имеет острый характер.
Кабмин указал, что при подготовке законопроекта авторы не учли, что внесение поправок в КоАП «должно основываться на результатах анализа правоприменительной практики и статистических данных, свидетельствующих о неэффективности действующего правового регулирования в соответствующей сфере общественных отношений».
Кроме того, в правительстве отметили, что в законодательстве уже предусмотрена административная ответственность граждан, должностных и юридических лиц за нарушение правил борьбы c карантинными, особо опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-сорняками.
В мае правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила разработанный Росреестром законопроект об обязательном начале использования земель собственниками в течение трех лет по аналогии с участками сельхозназначения, писали «Ведомости». В частности, речь идет о садоводах и огородниках.
21 февраля Госдума приняла в первом чтении поправки в Земельный кодекс, закрепляющие необходимость мероприятий по устранению инвазивных растений (чужеродное для данной территории растение). Группа депутатов-единороссов внесла законопроект на рассмотрение в октябре 2023 г. Ожидается, что документ даст старт борьбе с борщевиком Сосновского в России.