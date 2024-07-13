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ВС России поразили на Украине завод по производству взрывчатых веществ

Ведомости

Российские войска поразили в зоне проведения спецоперации на Украине завод по производству взрывчатых веществ, скопления живой силы и украинской военной техники, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Группировки войск ВС РФ также уничтожили радиолокационную станцию П-18. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, артиллерией и ракетами, говорится в сообщении оборонного ведомства. 

Средства ПВО сбили за последние сутки две ракеты ATACMS, ракету ЗРК С-200, шесть реактивных снарядов HIMARS и 17 БПЛА. Всего с начала проведения спецоперации российские силы уничтожили 627 украинских самолетов, 277 вертолетов, 27 553 дрона и другое вооружение и технику.

4 июля Минобороны РФ сообщило о поражении двух предприятий ВПК Украины. Также удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу топлива, которые снабжали воинские части ВСУ. Кроме того, ВС РФ поразили самолет МиГ-29, цех производства, склад хранения ударных беспилотников и скопления живой силы и военной техники противника.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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