ВС России поразили на Украине завод по производству взрывчатых веществ

4 июля Минобороны РФ сообщило о поражении двух предприятий ВПК Украины. Также удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу топлива, которые снабжали воинские части ВСУ. Кроме того, ВС РФ поразили самолет МиГ-29, цех производства, склад хранения ударных беспилотников и скопления живой силы и военной техники противника.