ВС России поразили на Украине завод по производству взрывчатых веществ
Российские войска поразили в зоне проведения спецоперации на Украине завод по производству взрывчатых веществ, скопления живой силы и украинской военной техники, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.
Группировки войск ВС РФ также уничтожили радиолокационную станцию П-18. Удары наносились оперативно-тактической авиацией, беспилотниками, артиллерией и ракетами, говорится в сообщении оборонного ведомства.
Средства ПВО сбили за последние сутки две ракеты ATACMS, ракету ЗРК С-200, шесть реактивных снарядов HIMARS и 17 БПЛА. Всего с начала проведения спецоперации российские силы уничтожили 627 украинских самолетов, 277 вертолетов, 27 553 дрона и другое вооружение и технику.
4 июля Минобороны РФ сообщило о поражении двух предприятий ВПК Украины. Также удар был нанесен по нефтеперерабатывающему заводу и хранилищу топлива, которые снабжали воинские части ВСУ. Кроме того, ВС РФ поразили самолет МиГ-29, цех производства, склад хранения ударных беспилотников и скопления живой силы и военной техники противника.