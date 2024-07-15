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Кремль: безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

Ведомости

Безопасность президента РФ Владимира Путина усилена и обеспечивается на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне, делается все, что необходимо делать с учетом, конечно же, международной эскалации напряженности, в целом», – подчеркнул он, отвечая на вопрос, будет ли усилена безопасность Путина на фоне нескольких нападений на западных политиков за последние несколько месяцев.

Вечером 13 июля экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп подвергся нападению на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.

15 мая покушение было совершено на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Политик получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Нападавший – 71-летний писатель Юрай Цинтула – был задержан на месте. Сообщалось, что преступник выступал против проводимой премьером политики. В конце мая Фицо выписали из больницы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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