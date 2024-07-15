Кремль: безопасность Путина обеспечивается на должном уровне

«Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне, делается все, что необходимо делать с учетом, конечно же, международной эскалации напряженности, в целом», – подчеркнул он, отвечая на вопрос, будет ли усилена безопасность Путина на фоне нескольких нападений на западных политиков за последние несколько месяцев.