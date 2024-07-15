Кремль: безопасность Путина обеспечивается на должном уровне
Безопасность президента РФ Владимира Путина усилена и обеспечивается на должном уровне. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Безопасность главы государства обеспечивается на должном уровне, делается все, что необходимо делать с учетом, конечно же, международной эскалации напряженности, в целом», – подчеркнул он, отвечая на вопрос, будет ли усилена безопасность Путина на фоне нескольких нападений на западных политиков за последние несколько месяцев.
Вечером 13 июля экс-президент США и кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп подвергся нападению на предвыборном выступлении в Западной Пенсильвании. Политик был ранен в ухо. ФБР расследует инцидент как покушение на убийство. По данным правоохранителей, стрельбу устроил 20-летний житель штата Томас Мэтью Крукс, он был ликвидирован.
15 мая покушение было совершено на премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Политик получил огнестрельные ранения в грудь, живот и плечо. Нападавший – 71-летний писатель Юрай Цинтула – был задержан на месте. Сообщалось, что преступник выступал против проводимой премьером политики. В конце мая Фицо выписали из больницы.