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Reuters: США обеспокоены возможной передачей КНР данных об американском оружии

Ведомости

Конгресс США запросил у Белого дома информацию о том, делилась ли Россия с Китаем данными, раскрывающими, как бороться с американским оружием, которое используется в конфликте на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану.

В письме утверждается, что российские разработки по борьбе с некоторыми системами вооружения США, «вероятно, распространяются» и на Китай. В частности, речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы против высокоточных боеприпасов США.

В связи с этим конгрессмены попросили Салливана оценить способность России противостоять американскому оружию, применяемому в конфликте на Украине. Также конгресс потребовал предоставить данные, делилась ли Москва с Пекином информацией по борьбе с оружием США и предпринимал ли Китай усилия по копированию российских военных инноваций.

В последнее время страны НАТО, в частности США, усилили антикитайскую риторику, отмечали эксперты в разговоре с «Ведомостями». В коммюнике по итогам саммита НАТО в Вашингтоне говорилось, что КНР продолжает бросать вызов интересам, безопасности и ценностям альянса. Также страны блока выразили обеспокоенность из-за углубления стратегического партнерства между Россией и Китаем. Страны НАТО призвали КНР к участию в обсуждении снижения стратегических рисков и содействию стабильности.

1 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Yomiuri заявил, что Пекин якобы угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю, а также поставляет России технологии и электронику, поддерживая ее в производстве беспилотников и ракет. В Кремле негативно отреагировали на обвинения Столтенберга.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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