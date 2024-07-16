Reuters: США обеспокоены возможной передачей КНР данных об американском оружии
Конгресс США запросил у Белого дома информацию о том, делилась ли Россия с Китаем данными, раскрывающими, как бороться с американским оружием, которое используется в конфликте на Украине. Об этом пишет Reuters со ссылкой на письмо советнику президента США по нацбезопасности Джейку Салливану.
В письме утверждается, что российские разработки по борьбе с некоторыми системами вооружения США, «вероятно, распространяются» и на Китай. В частности, речь идет о средствах радиоэлектронной борьбы против высокоточных боеприпасов США.
В связи с этим конгрессмены попросили Салливана оценить способность России противостоять американскому оружию, применяемому в конфликте на Украине. Также конгресс потребовал предоставить данные, делилась ли Москва с Пекином информацией по борьбе с оружием США и предпринимал ли Китай усилия по копированию российских военных инноваций.
В последнее время страны НАТО, в частности США, усилили антикитайскую риторику, отмечали эксперты в разговоре с «Ведомостями». В коммюнике по итогам саммита НАТО в Вашингтоне говорилось, что КНР продолжает бросать вызов интересам, безопасности и ценностям альянса. Также страны блока выразили обеспокоенность из-за углубления стратегического партнерства между Россией и Китаем. Страны НАТО призвали КНР к участию в обсуждении снижения стратегических рисков и содействию стабильности.
1 июля генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Yomiuri заявил, что Пекин якобы угрожает Тайваню, соседним странам и Южно-Китайскому морю, а также поставляет России технологии и электронику, поддерживая ее в производстве беспилотников и ракет. В Кремле негативно отреагировали на обвинения Столтенберга.