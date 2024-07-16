Reuters: США обеспокоены возможной передачей КНР данных об американском оружии

В последнее время страны НАТО, в частности США, усилили антикитайскую риторику, отмечали эксперты в разговоре с «Ведомостями». В коммюнике по итогам саммита НАТО в Вашингтоне говорилось, что КНР продолжает бросать вызов интересам, безопасности и ценностям альянса. Также страны блока выразили обеспокоенность из-за углубления стратегического партнерства между Россией и Китаем. Страны НАТО призвали КНР к участию в обсуждении снижения стратегических рисков и содействию стабильности.