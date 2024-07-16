МИД Индии вызвал посла Украины из-за высказываний Зеленского о визите Моди в РФ
Министерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины из-за высказываний президента страны Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию. Об этом пишет газета The Economic Times со ссылкой на источники.
Индия выразила обеспокоенность комментариями Зеленского по поводу встречи Моди и президента России Владимира Путина. Он раскритиковал ее, назвав «сокрушительным ударом по мирным усилиям». Издание отмечает, что в связи с этим Индия отложила проведение заседания совместной рабочей группы по культуре с Украиной.
Моди находился в России с официальным визитом 8 и 9 июля. Он провел переговоры с Путиным в Большом Кремлевском дворце. Индийский премьер также побывал в резиденции главы России в Ново-Огареве. Изначально планировались переговоры в узком и широком составах, но последний формат отменили. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин и Моди исчерпывающе обсудили всю повестку дня во время встречи в узком составе.
Во время переговоров Путин поблагодарил Моди за внимание к наиболее острым проблемам, в том числе попыткам найти мирное решение украинского кризиса. Премьер-министр Индии, в свою очередь, отметил, что он был очень рад обсудить с президентом России свои идеи по Украине в обстановке открытости, спокойствия и взаимного уважения.