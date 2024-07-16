МИД Индии вызвал посла Украины из-за высказываний Зеленского о визите Моди в РФ

Моди находился в России с официальным визитом 8 и 9 июля. Он провел переговоры с Путиным в Большом Кремлевском дворце. Индийский премьер также побывал в резиденции главы России в Ново-Огареве. Изначально планировались переговоры в узком и широком составах, но последний формат отменили. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин и Моди исчерпывающе обсудили всю повестку дня во время встречи в узком составе.