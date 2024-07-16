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МИД Индии вызвал посла Украины из-за высказываний Зеленского о визите Моди в РФ

Ведомости

Министерство иностранных дел Индии вызвало посла Украины из-за высказываний президента страны Владимира Зеленского о визите премьер-министра Нарендры Моди в Россию. Об этом пишет газета The Economic Times со ссылкой на источники.

Индия выразила обеспокоенность комментариями Зеленского по поводу встречи Моди и президента России Владимира Путина. Он раскритиковал ее, назвав «сокрушительным ударом по мирным усилиям». Издание отмечает, что в связи с этим Индия отложила проведение заседания совместной рабочей группы по культуре с Украиной.

Моди находился в России с официальным визитом 8 и 9 июля. Он провел переговоры с Путиным в Большом Кремлевском дворце. Индийский премьер также побывал в резиденции главы России в Ново-Огареве. Изначально планировались переговоры в узком и широком составах, но последний формат отменили. Как сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Путин и Моди исчерпывающе обсудили всю повестку дня во время встречи в узком составе.

Во время переговоров Путин поблагодарил Моди за внимание к наиболее острым проблемам, в том числе попыткам найти мирное решение украинского кризиса. Премьер-министр Индии, в свою очередь, отметил, что он был очень рад обсудить с президентом России свои идеи по Украине в обстановке открытости, спокойствия и взаимного уважения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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