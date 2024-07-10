Премьер Индии и канцлер Австрии обсудили конфликт на Украине
Премьер-министр Индии Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер во время встречи обсудили конфликт на Украине, следует из трансляции совместной пресс-конференции по итогам переговоров.
«Этим утром у нас состоялось активное обсуждение конфликта России и Украины. Для меня как для канцлера Австрии было важно узнать оценку Индии и понять ее», – сказал он.
Нехаммер уточнил, что Индия и Австрия затронули в том числе возможность перезапуска мирного процесса и более активное взаимодействие. Канцлер также прокомментировал визит Моди в Россию, подчеркнув, что ему важно услышать оценку Индии о намерениях России по мирному процессу.
Официальный визит Моди в Москву проходил 8 и 9 июля. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. 8 июля прошла неформальная встреча лидеров в Ново-Огареве, а 9 июля Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. Сначала планировалось общение как в узком, так и широком составе, но последний формат отменился, поскольку лидеры обсудили всю повестку дня.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время переговоров разногласий не возникло, а широкий формат отменился также из-за графика Моди. По словам Пескова, у премьер-министра были запланированы мероприятия в Австрии в конце дня 9 июля. В общей сложности обсуждение повестки дня на переговорах в узком составе длилось более двух с половиной часов.