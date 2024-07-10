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Премьер Индии и канцлер Австрии обсудили конфликт на Украине

Ведомости

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и канцлер Австрии Карл Нехаммер во время встречи обсудили конфликт на Украине, следует из трансляции совместной пресс-конференции по итогам переговоров.

«Этим утром у нас состоялось активное обсуждение конфликта России и Украины. Для меня как для канцлера Австрии было важно узнать оценку Индии и понять ее», – сказал он.

Нехаммер уточнил, что Индия и Австрия затронули в том числе возможность перезапуска мирного процесса и более активное взаимодействие. Канцлер также прокомментировал визит Моди в Россию, подчеркнув, что ему важно услышать оценку Индии о намерениях России по мирному процессу.

Официальный визит Моди в Москву проходил 8 и 9 июля. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. 8 июля прошла неформальная встреча лидеров в Ново-Огареве, а 9 июля Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце. Сначала планировалось общение как в узком, так и широком составе, но последний формат отменился, поскольку лидеры обсудили всю повестку дня.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время переговоров разногласий не возникло, а широкий формат отменился также из-за графика Моди. По словам Пескова, у премьер-министра были запланированы мероприятия в Австрии в конце дня 9 июля. В общей сложности обсуждение повестки дня на переговорах в узком составе длилось более двух с половиной часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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