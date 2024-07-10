Премьер Индии и канцлер Австрии обсудили конфликт на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что во время переговоров разногласий не возникло, а широкий формат отменился также из-за графика Моди. По словам Пескова, у премьер-министра были запланированы мероприятия в Австрии в конце дня 9 июля. В общей сложности обсуждение повестки дня на переговорах в узком составе длилось более двух с половиной часов.