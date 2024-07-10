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Песков: отмена широкого формата в ходе визита Моди связана с графиком лидера

Ведомости

Во время переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не было разногласий, отмена переговоров в широком формате связана с графиком Моди. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Господину Моди нужно было улетать, потому что он летел дальше в Австрию, у него там были запланированы еще на конец дня мероприятия. И учитывая, что чуть-чуть затянулось посещение павильона «Атом», затянулся узкий состав, и, главное, исходя из того, что вся повестка дня, которая была намечена, фактически была отработана, приняли решение не проводить расширенный состав», – сказал он.

Песков подчеркнул, что узкий формат переговоров был «достаточно широк». По его словам, во время встречи были представлены руководители практически всех основных направлений, по которым взаимодействуют Россия и Индия. Обсуждение повестки дня шло более двух с половиной часов.

Официальный визит Моди в Москву проходил 8 и 9 июля. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. 8 июля прошла неформальная встреча лидеров в Ново-Огареве, а 9 июля Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце.

Изначально планировались переговоры в узком и широком составах. Позже Песков сообщил, что Путин и Моди исчерпывающе обсудили всю повестку дня во время встречи в узком составе, поэтому беседу в расширенном отменили.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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