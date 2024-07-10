Песков: отмена широкого формата в ходе визита Моди связана с графиком лидера

«Господину Моди нужно было улетать, потому что он летел дальше в Австрию, у него там были запланированы еще на конец дня мероприятия. И учитывая, что чуть-чуть затянулось посещение павильона «Атом», затянулся узкий состав, и, главное, исходя из того, что вся повестка дня, которая была намечена, фактически была отработана, приняли решение не проводить расширенный состав», – сказал он.