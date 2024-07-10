Песков: отмена широкого формата в ходе визита Моди связана с графиком лидера
Во время переговоров президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди не было разногласий, отмена переговоров в широком формате связана с графиком Моди. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Господину Моди нужно было улетать, потому что он летел дальше в Австрию, у него там были запланированы еще на конец дня мероприятия. И учитывая, что чуть-чуть затянулось посещение павильона «Атом», затянулся узкий состав, и, главное, исходя из того, что вся повестка дня, которая была намечена, фактически была отработана, приняли решение не проводить расширенный состав», – сказал он.
Песков подчеркнул, что узкий формат переговоров был «достаточно широк». По его словам, во время встречи были представлены руководители практически всех основных направлений, по которым взаимодействуют Россия и Индия. Обсуждение повестки дня шло более двух с половиной часов.
Официальный визит Моди в Москву проходил 8 и 9 июля. Индийский премьер посетил Россию впервые с 2019 г. 8 июля прошла неформальная встреча лидеров в Ново-Огареве, а 9 июля Путин и Моди провели переговоры в Большом Кремлевском дворце.
Изначально планировались переговоры в узком и широком составах. Позже Песков сообщил, что Путин и Моди исчерпывающе обсудили всю повестку дня во время встречи в узком составе, поэтому беседу в расширенном отменили.