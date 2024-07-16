FT: в Южной Корее растет поддержка разработки собственного ядерного оружия
В Южной Корее растет поддержка разработки собственного ядерного оружия из-за возможной победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа, а также сотрудничества России и КНДР. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на опрос Корейского института национального объединения.
Согласно результатам опроса, 66% респондентов поддержали независимое ядерное сдерживание – это на 6% больше, чем в прошлом году. Издание отмечает, что уверенность в гарантиях безопасности Вашингтона пошатнули «открытая враждебность Трампа к альянсу США и Южной Кореи», а также укрепляющиеся отношения России и КНДР.
Институт стратегии национальной безопасности сослался на договор о сотрудничестве между Пхеньяном и Москвой, призвав к «пересмотру на правительственном уровне» и «публичным дебатам» по ядерному вооружению. По словам мэра Сеула О Се Хуна, ядерному оружию может противостоять только ядерное оружие. «Опора исключительно на сотрудничество Южной Кореи и США под ядерным зонтиком США <...> налагает значительные ограничения на нашу безопасность», – сказал он.
Издание отмечает, что США решительно выступают против разработки собственного ядерного оружия в Южной Корее. Они опасаются, что это может спровоцировать региональную гонку вооружений и поставить под угрозу усилия по нераспространению данного рода вооружения. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су также отметил, что страна пока находится не в том положении, чтобы разрабатывать свое ядерное оружие.
2 июля издание Politico писало, что Трамп рассматривает возможность отказаться от расширения НАТО на восток в случае победы на выборах. По словам источников, США сохранят свою авиацию и базы в Германии, Великобритании и Турции, а также военно-морские силы. При этом основная часть пехоты, бронетехники и артиллерии может перейти европейским странам.