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FT: в Южной Корее растет поддержка разработки собственного ядерного оружия

Ведомости

В Южной Корее растет поддержка разработки собственного ядерного оружия из-за возможной победы на выборах президента США республиканца Дональда Трампа, а также сотрудничества России и КНДР. Об этом пишет Financial Times со ссылкой на опрос Корейского института национального объединения.

Согласно результатам опроса, 66% респондентов поддержали независимое ядерное сдерживание – это на 6% больше, чем в прошлом году. Издание отмечает, что уверенность в гарантиях безопасности Вашингтона пошатнули «открытая враждебность Трампа к альянсу США и Южной Кореи», а также укрепляющиеся отношения России и КНДР.

Институт стратегии национальной безопасности сослался на договор о сотрудничестве между Пхеньяном и Москвой, призвав к «пересмотру на правительственном уровне» и «публичным дебатам» по ядерному вооружению. По словам мэра Сеула О Се Хуна, ядерному оружию может противостоять только ядерное оружие. «Опора исключительно на сотрудничество Южной Кореи и США под ядерным зонтиком США <...> налагает значительные ограничения на нашу безопасность», – сказал он.

Издание отмечает, что США решительно выступают против разработки собственного ядерного оружия в Южной Корее. Они опасаются, что это может спровоцировать региональную гонку вооружений и поставить под угрозу усилия по нераспространению данного рода вооружения. Премьер-министр Южной Кореи Хан Док Су также отметил, что страна пока находится не в том положении, чтобы разрабатывать свое ядерное оружие.

2 июля издание Politico писало, что Трамп рассматривает возможность отказаться от расширения НАТО на восток в случае победы на выборах. По словам источников, США сохранят свою авиацию и базы в Германии, Великобритании и Турции, а также военно-морские силы. При этом основная часть пехоты, бронетехники и артиллерии может перейти европейским странам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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