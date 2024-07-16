FT: в Южной Корее растет поддержка разработки собственного ядерного оружия

Институт стратегии национальной безопасности сослался на договор о сотрудничестве между Пхеньяном и Москвой, призвав к «пересмотру на правительственном уровне» и «публичным дебатам» по ядерному вооружению. По словам мэра Сеула О Се Хуна, ядерному оружию может противостоять только ядерное оружие. «Опора исключительно на сотрудничество Южной Кореи и США под ядерным зонтиком США <...> налагает значительные ограничения на нашу безопасность», – сказал он.