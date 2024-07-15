Глава МИД Южной Кореи уверен в невозможности поддержания прежних отношений с РФ
Южная Корея и Россия не смогут поддерживать отношения на прежнем уровне из-за заключенного договора между РФ и КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел республики Чо Тхэ Ёль, пишет «РИА Новости».
«Южнокорейско-российские отношения и ранее были ограничены из-за войны на Украине, а из-за недавно заключенного Северной Кореей и Россией договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве они еще более осложнились», – сказал дипломат на форуме глобальной внешней политики и безопасности в южнокорейском парламенте.
Президент РФ Владимир Путин находился с официальным визитом в КНДР 18–19 июня. По итогам встречи в Пхеньяне был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это соглашение предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Путин пояснял позже, что в договоре нет новизны и он был заключен, поскольку прежний документ прекратил существование.
8 июля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что военное сотрудничество между РФ и Северной Кореей представляет собой явную угрозу. Он также призвал Россию сделать выбор между двумя Кореями. Комментируя это выступление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва является сторонником выстраивания «добрых отношений со всеми государствами региона – и с КНДР, и с Южной Кореей».