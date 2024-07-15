Глава МИД Южной Кореи уверен в невозможности поддержания прежних отношений с РФ

Президент РФ Владимир Путин находился с официальным визитом в КНДР 18–19 июня. По итогам встречи в Пхеньяне был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это соглашение предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Путин пояснял позже, что в договоре нет новизны и он был заключен, поскольку прежний документ прекратил существование.