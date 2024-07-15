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Глава МИД Южной Кореи уверен в невозможности поддержания прежних отношений с РФ

Ведомости

Южная Корея и Россия не смогут поддерживать отношения на прежнем уровне из-за заключенного договора между РФ и КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел республики Чо Тхэ Ёль, пишет «РИА Новости».

«Южнокорейско-российские отношения и ранее были ограничены из-за войны на Украине, а из-за недавно заключенного Северной Кореей и Россией договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве они еще более осложнились», – сказал дипломат на форуме глобальной внешней политики и безопасности в южнокорейском парламенте. 

Президент РФ Владимир Путин находился с официальным визитом в КНДР 18–19 июня. По итогам встречи в Пхеньяне был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Это соглашение предусматривает оказание взаимной помощи в случае агрессии против одного из участников. Путин пояснял позже, что в договоре нет новизны и он был заключен, поскольку прежний документ прекратил существование.

8 июля президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что военное сотрудничество между РФ и Северной Кореей представляет собой явную угрозу. Он также призвал Россию сделать выбор между двумя Кореями. Комментируя это выступление, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Москва является сторонником выстраивания «добрых отношений со всеми государствами региона – и с КНДР, и с Южной Кореей».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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