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Началась активная фаза антитеррористических учений Белоруссии и Китая

Ведомости

Активная фаза совместной антитеррористической тренировки Белоруссии и Китая «Атакующий сокол» началась на полигоне «Брестский», сообщается в Telegram-канале минобороны Белоруссии.

«Колонна техники в составе белорусско-китайского подразделения выдвинулась для выполнения антитеррористических задач. Артиллерийские расчеты тем временем заняли огневые позиции и осуществляют маскировку и наводку по условным целям», – говорится в сообщении.

Учения Белоруссии и Китая на полигоне «Брестский» стартовали 8 июля. Сообщалось, что военнослужащие отработают ночное десантирование, преодоление водных преград и ведение действий в населенном пункте. 

10 июля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что совместные учения Китая и Белоруссии, которые проходят недалеко от Польши, не направлены против НАТО. Он назвал тренировку «обычным военным обменом и сотрудничеством между странами, в соответствии с международным правом и практикой».

В конце июня начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что вблизи границы республики находятся 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 000 человек. 5 июля погранслужба Польши подписала контракт с компанией Telbud S.A. на создание «электронного барьера» на границе с Белоруссией.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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