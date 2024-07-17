Началась активная фаза антитеррористических учений Белоруссии и Китая

10 июля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что совместные учения Китая и Белоруссии, которые проходят недалеко от Польши, не направлены против НАТО. Он назвал тренировку «обычным военным обменом и сотрудничеством между странами, в соответствии с международным правом и практикой».