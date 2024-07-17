Началась активная фаза антитеррористических учений Белоруссии и Китая
Активная фаза совместной антитеррористической тренировки Белоруссии и Китая «Атакующий сокол» началась на полигоне «Брестский», сообщается в Telegram-канале минобороны Белоруссии.
«Колонна техники в составе белорусско-китайского подразделения выдвинулась для выполнения антитеррористических задач. Артиллерийские расчеты тем временем заняли огневые позиции и осуществляют маскировку и наводку по условным целям», – говорится в сообщении.
Учения Белоруссии и Китая на полигоне «Брестский» стартовали 8 июля. Сообщалось, что военнослужащие отработают ночное десантирование, преодоление водных преград и ведение действий в населенном пункте.
10 июля официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь заявлял, что совместные учения Китая и Белоруссии, которые проходят недалеко от Польши, не направлены против НАТО. Он назвал тренировку «обычным военным обменом и сотрудничеством между странами, в соответствии с международным правом и практикой».
В конце июня начальник Генштаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что вблизи границы республики находятся 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 000 человек. 5 июля погранслужба Польши подписала контракт с компанией Telbud S.A. на создание «электронного барьера» на границе с Белоруссией.