МИД КНР: совместные учения Китая и Белоруссии не направлены против НАТО

«Совместные учения Китая и Белоруссии проведены в соответствии с ежегодными планами сотрудничества двух стран. Это обычный военный обмен и сотрудничество между странами, в соответствии с международным правом и практикой. Он не нацелен на какую-либо конкретную сторону», – сказал он.