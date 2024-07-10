МИД КНР: совместные учения Китая и Белоруссии не направлены против НАТО
Совместные учения Китая и Белоруссии, которые проходят недалеко от Польши, не направлены против Североатлантического альянса. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь во время ежедневного брифинга, его слова приводит издание The Paper.
«Совместные учения Китая и Белоруссии проведены в соответствии с ежегодными планами сотрудничества двух стран. Это обычный военный обмен и сотрудничество между странами, в соответствии с международным правом и практикой. Он не нацелен на какую-либо конкретную сторону», – сказал он.
8 июля на полигоне «Брестский» в Белоруссии состоялось открытие совместных с Китаем антитеррористических учений «Атакующий сокол». Белорусское военное ведомство сообщило, что военнослужащие в рамках учений отработают ночное десантирование, преодоление водных преград и ведение действий в населенном пункте. В сообщении пресс-службы минобороны подчеркнули, что китайские и белорусские военнослужащие будут работать в сводных подразделениях.
В конце июня начальник Генерального штаба, первый заместитель министра обороны Белоруссии Павел Муравейко заявил, что вблизи границы Белоруссии расположено 10 батальонных тактических групп НАТО общей численностью более 20 000 человек. 5 июля погранслужба Польши заключила контракт с компанией Telbud S.A. на создание «электронного барьера» на границе с Белоруссией.