Военные Финляндии проведут учения с участием авиации рядом с границей России

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО в апреле 2023 г. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент РФ Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к альянсу.