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Военные Финляндии проведут учения с участием авиации рядом с границей России

Ведомости

Финские военные проведут учения с участием авиации рядом с российской границей – ведущая к КПП «Ваалимаа» трасса будет закрыта до начала августа. Об этом сообщили в пресс-службе сухопутных войск Финляндии.

Учения «Юг 2/24» стартуют с 21 июля. Всего в учениях примут участие около 1700 человек и около 300 единиц техники. 

В ходе учений будет отрабатываться «способность подразделений обороны взаимодействовать с пограничной службой и другими органами власти». Также в мероприятиях будет задействована авиация.

21 июля в воздушном пространстве Финляндии провели тренировочный полет два американских бомбардировщика B-52 Stratofortress. Бомбардировщики поддерживались двумя американскими самолетами-заправщиками KC-135 и одним KC-46. На фоне активности в небе ВС России были подняты самолеты МиГ-29 и МиГ-31.

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО в апреле 2023 г. После вступления республики в военный альянс в российском МИДе предупреждали о возросших угрозах столкновения с НАТО. Президент РФ Владимир Путин допускал, что у Хельсинки могут возникнуть проблемы на фоне присоединения к альянсу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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