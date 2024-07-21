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Депутаты Госдумы будут наблюдателями на президентских выборах в Венесуэле

Ведомости

Российские депутаты отправятся в Венесуэлу в качестве международных наблюдателей на предстоящих выборах президента республики. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита на Кубу.

«Депутаты Государственной думы примут участие в наблюдении за выборами президента Венесуэлы 28 июля», – сказал он, его слова привела пресс-служба нижней палаты.

5 июля посол республики в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес сообщил, что наблюдатели из России приглашены на предстоящие президентские выборы в Венесуэле. 

16 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро был выдвинут кандидатом в президенты правящей Единой социалистической партией страны. Мадуро 61 год, он избирается на свой третий срок. Конституция Венесуэлы не ограничивает количество переизбраний президента республики.

Соглашение о признании официальных результатов предстоящих выборов подписали восемь из 10 кандидатов на пост президента Венесуэлы. В церемонии подписания документа не принимали участия кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес и бывший заместитель председателя избирательного совета Энрике Маркес. 

22 июня Мадуро обвинил кандидатов в президенты Венесуэлы от оппозиции Гонсалеса и Маркеса в подготовке государственного переворота.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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