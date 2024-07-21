Депутаты Госдумы будут наблюдателями на президентских выборах в Венесуэле
Российские депутаты отправятся в Венесуэлу в качестве международных наблюдателей на предстоящих выборах президента республики. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в ходе визита на Кубу.
«Депутаты Государственной думы примут участие в наблюдении за выборами президента Венесуэлы 28 июля», – сказал он, его слова привела пресс-служба нижней палаты.
5 июля посол республики в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес сообщил, что наблюдатели из России приглашены на предстоящие президентские выборы в Венесуэле.
16 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро был выдвинут кандидатом в президенты правящей Единой социалистической партией страны. Мадуро 61 год, он избирается на свой третий срок. Конституция Венесуэлы не ограничивает количество переизбраний президента республики.
Соглашение о признании официальных результатов предстоящих выборов подписали восемь из 10 кандидатов на пост президента Венесуэлы. В церемонии подписания документа не принимали участия кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес и бывший заместитель председателя избирательного совета Энрике Маркес.
22 июня Мадуро обвинил кандидатов в президенты Венесуэлы от оппозиции Гонсалеса и Маркеса в подготовке государственного переворота.