Мадуро заявил о готовящемся государственном перевороте в Венесуэле
Кандидаты в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес готовят государственный переворот, заявил президент страны Николас Мадуро во время выступления перед сторонниками в штате Монагас, комментируя подписание соглашения о уважении к результатам выборов в Венесуэле.
«Из 10 кандидатов подписали восемь. <...> Две марионетки олигархии не стали подписывать. <...> Потому что они намерены кричать о мошенничестве, они намерены привнести насилие и государственный переворот», – сказал глава государства, его слова приводит издание El Espectador.
Соглашение о признании официальных результатов предстоящих выборов подписали восемь из десяти кандидатов на пост президента Венесуэлы. В церемонии подписания документа не принимали участие кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес и бывший заместитель председателя избирательного совета Энрике Маркес. Выборы в Венесуэле пройдут 28 июля.
16 марта Мадуро был выдвинут кандидатом в президенты правящей Единой социалистической партией Венесуэлы. Мадуро 61 год, он избирается на свой третий срок. Конституция Венесуэлы не ограничивает количество переизбраний президента республики.