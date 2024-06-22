Мадуро заявил о готовящемся государственном перевороте в Венесуэле

«Из 10 кандидатов подписали восемь. <...> Две марионетки олигархии не стали подписывать. <...> Потому что они намерены кричать о мошенничестве, они намерены привнести насилие и государственный переворот», – сказал глава государства, его слова приводит издание El Espectador.