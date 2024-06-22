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Мадуро заявил о готовящемся государственном перевороте в Венесуэле

Ведомости

Кандидаты в президенты Венесуэлы от оппозиции Эдмундо Гонсалес и Энрике Маркес готовят государственный переворот, заявил президент страны Николас Мадуро во время выступления перед сторонниками в штате Монагас, комментируя подписание соглашения о уважении к результатам выборов в Венесуэле.

«Из 10 кандидатов подписали восемь. <...> Две марионетки олигархии не стали подписывать. <...> Потому что они намерены кричать о мошенничестве, они намерены привнести насилие и государственный переворот», – сказал глава государства, его слова приводит издание El Espectador.

Соглашение о признании официальных результатов предстоящих выборов подписали восемь из десяти кандидатов на пост президента Венесуэлы. В церемонии подписания документа не принимали участие кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес и бывший заместитель председателя избирательного совета Энрике Маркес. Выборы в Венесуэле пройдут 28 июля.

16 марта Мадуро был выдвинут кандидатом в президенты правящей Единой социалистической партией Венесуэлы. Мадуро 61 год, он избирается на свой третий срок. Конституция Венесуэлы не ограничивает количество переизбраний президента республики.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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