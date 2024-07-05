Наблюдатели из России приглашены на выборы президента Венесуэлы

Соглашение о признании официальных результатов предстоящих выборов подписали восемь из десяти кандидатов на пост президента Венесуэлы. В церемонии подписания документа не принимали участия кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес и бывший заместитель председателя избирательного совета Энрике Маркес. Выборы в Венесуэле пройдут 28 июля.