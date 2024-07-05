Наблюдатели из России приглашены на выборы президента Венесуэлы
Наблюдатели из России приглашены на предстоящие президентские выборы в Венесуэле. Об этом рассказал посол республики в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.
«У нас в Венесуэле будет большая группа российских наблюдателей и сопровождающих наше избирательное мероприятие», – уточнил дипломат (цитата по ТАСС).
Он добавил, что избирательный процесс в Венесуэле продвигается в соответствии с графиком.
Соглашение о признании официальных результатов предстоящих выборов подписали восемь из десяти кандидатов на пост президента Венесуэлы. В церемонии подписания документа не принимали участия кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес и бывший заместитель председателя избирательного совета Энрике Маркес. Выборы в Венесуэле пройдут 28 июля.
16 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро был выдвинут кандидатом в президенты правящей Единой социалистической партией страны. Мадуро 61 год, он избирается на свой третий срок. Конституция Венесуэлы не ограничивает количество переизбраний президента республики.
Последние президентские выборы прошли в Венесуэле в 2018 г., оппозиция бойкотировала их и наряду с США и западными странами не признала победу Мадуро.