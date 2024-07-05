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Наблюдатели из России приглашены на выборы президента Венесуэлы

Ведомости

Наблюдатели из России приглашены на предстоящие президентские выборы в Венесуэле. Об этом рассказал посол республики в РФ Хесус Рафаэль Саласар Веласкес.

«У нас в Венесуэле будет большая группа российских наблюдателей и сопровождающих наше избирательное мероприятие», – уточнил дипломат (цитата по ТАСС).

Он добавил, что избирательный процесс в Венесуэле продвигается в соответствии с графиком.

Соглашение о признании официальных результатов предстоящих выборов подписали восемь из десяти кандидатов на пост президента Венесуэлы. В церемонии подписания документа не принимали участия кандидат от оппозиции Эдмундо Гонсалес и бывший заместитель председателя избирательного совета Энрике Маркес. Выборы в Венесуэле пройдут 28 июля.

16 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро был выдвинут кандидатом в президенты правящей Единой социалистической партией страны. Мадуро 61 год, он избирается на свой третий срок. Конституция Венесуэлы не ограничивает количество переизбраний президента республики.

Последние президентские выборы прошли в Венесуэле в 2018 г., оппозиция бойкотировала их и наряду с США и западными странами не признала победу Мадуро.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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