Медведев пожелал здоровья Байдену
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, комментируя решение президента США Джо Байдена отказаться от участия в выборах главы государства, пожелал ему здоровья и подчеркнул, что Россия достигнет целей спецоперации.
«Байден все… Желаем ему здоровья. Цели СВО будут достигнуты», – написал Медведев в своем Telegram-канале.
После провала на дебатах с Трампом в конце июня Байден столкнулся с давлением демократов, которые настаивали, чтобы он отказался от участия в выборах президента США 2024 г. 21 июля Байден сообщил о выходе из президентской гонки, пообещав рассказать о своем решении подробнее позже на этой неделе. Он подчеркнул, что хочет сосредоточиться на исполнении своих текущих обязанностей до конца срока.
Чуть позже Байден заявил о поддержке вице-президента США Камалы Харрис в качестве кандидата в президенты страны от демократов. Харрис отметила, что для нее большая честь получить поддержку действующего президента и что она намерена добиться выдвижения кандидатом на пост главы государства.
Комментируя заявление Байдена, Трамп назвал его худшим президентом в истории США и выразил мнение, что победить Харрис ему будет гораздо легче, чем действующего главу страны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова иронично отметила, что Байден вышел из гонки, «но не добавил, куда именно». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание, что до выборов президента США остается еще четыре месяца, за этот период «многое может поменяться». Он подчеркнул, что в приоритете для России является «достижение целей СВО, а не результаты выборов в США».