В Кремле указали на конфронтационный настрой НАТО

В Кремле отметили настрой Европы на милитаризацию и нагнетание напряженности. 11 июля Песков заявил, что Североатлантический альянс де-факто полностью вовлечен в конфликт на Украине, а его инфраструктура продолжает поступательно приближаться к границам России. В связи с этим РФ вынуждена продумать ответные меры для «контрсдерживания» блока. Песков уточнил, что работа по пересмотру ядерной доктрины не единственная мера, которая может быть принята.