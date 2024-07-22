В Кремле указали на конфронтационный настрой НАТО
НАТО продолжает продвигать свою военную инфраструктуру в сторону российских границ, что представляет опасность для России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Блок конфронтационно настроен, собственно, заточен под задачи конфронтации. Он выполняет свои функции», – отметил он.
Таким образом Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о подготовке Запада к возможному конфликту с Россией. По словам сербского лидера, этот процесс происходит «значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах».
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на этот пост 18 июля, пообещала в ближайшие пять лет «сконцентрироваться на построении подлинного оборонного» ЕС. Она также заявила о намерении создать Европейский оборонный фонд и увеличить финансирование морских, сухопутных и воздушных сил стран союза, инвестировать в космос и кибербезопасность.
В Кремле отметили настрой Европы на милитаризацию и нагнетание напряженности. 11 июля Песков заявил, что Североатлантический альянс де-факто полностью вовлечен в конфликт на Украине, а его инфраструктура продолжает поступательно приближаться к границам России. В связи с этим РФ вынуждена продумать ответные меры для «контрсдерживания» блока. Песков уточнил, что работа по пересмотру ядерной доктрины не единственная мера, которая может быть принята.