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В Кремле указали на конфронтационный настрой НАТО

Ведомости

НАТО продолжает продвигать свою военную инфраструктуру в сторону российских границ, что представляет опасность для России. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Блок конфронтационно настроен, собственно, заточен под задачи конфронтации. Он выполняет свои функции», – отметил он.

Таким образом Песков прокомментировал заявление президента Сербии Александра Вучича о подготовке Запада к возможному конфликту с Россией. По словам сербского лидера, этот процесс происходит «значительно быстрее, чем некоторые люди хотели бы видеть, во всех смыслах».

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, переизбранная на этот пост 18 июля, пообещала в ближайшие пять лет «сконцентрироваться на построении подлинного оборонного» ЕС. Она также заявила о намерении создать Европейский оборонный фонд и увеличить финансирование морских, сухопутных и воздушных сил стран союза, инвестировать в космос и кибербезопасность.

В Кремле отметили настрой Европы на милитаризацию и нагнетание напряженности. 11 июля Песков заявил, что Североатлантический альянс де-факто полностью вовлечен в конфликт на Украине, а его инфраструктура продолжает поступательно приближаться к границам России. В связи с этим РФ вынуждена продумать ответные меры для «контрсдерживания» блока. Песков уточнил, что работа по пересмотру ядерной доктрины не единственная мера, которая может быть принята.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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