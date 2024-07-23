Руководитель Счетной палаты Ковальчук представит свой первый доклад Путину
Президент России Владимир Путин 23 июля проведет совещание с руководителем Счетной Палаты Борисом Ковальчуком, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент работает в Кремле. Сегодня тоже идут встречи, внутренние совещания. Будет также у Путина совещание с Борисом Ковальчуком – с руководителем Счетной палаты нашей страны. Он уже успел войти в курс дела, это будет его первый доклад в качестве главы Счетной палаты», – сообщил он журналистам.
По словам Пескова, между Путиным и Ковальчуком предстоит «серьезный разговор». Он будет открытым для прессы, добавил он.
14 мая Совет федерации по представлению президента назначил Бориса Ковальчука – сына основателя банка «Россия» Юрия Ковальчука – на пост руководителя Счетной палаты. Ковальчук пришел в «Интер РАО» в 2009 г. – в июне стал членом совета директоров, с ноября исполнял обязанности председателя правления, а летом 2010 г. был утвержден председателем правления компании. 14 марта 2023 г. совет директоров ПАО «Интер РАО» назначил Сергея Дрегваля генеральным директором компании вместо Ковальчука.