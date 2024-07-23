Руководитель Счетной палаты Ковальчук представит свой первый доклад Путину

«Президент работает в Кремле. Сегодня тоже идут встречи, внутренние совещания. Будет также у Путина совещание с Борисом Ковальчуком – с руководителем Счетной палаты нашей страны. Он уже успел войти в курс дела, это будет его первый доклад в качестве главы Счетной палаты», – сообщил он журналистам.