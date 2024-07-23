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Руководитель Счетной палаты Ковальчук представит свой первый доклад Путину

Ведомости

Президент России Владимир Путин 23 июля проведет совещание с руководителем Счетной Палаты Борисом Ковальчуком, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент работает в Кремле. Сегодня тоже идут встречи, внутренние совещания. Будет также у Путина совещание с Борисом Ковальчуком – с руководителем Счетной палаты нашей страны. Он уже успел войти в курс дела, это будет его первый доклад в качестве главы Счетной палаты», – сообщил он журналистам.

По словам Пескова, между Путиным и Ковальчуком предстоит «серьезный разговор». Он будет открытым для прессы, добавил он.

14 мая Совет федерации по представлению президента назначил Бориса Ковальчука – сына основателя банка «Россия» Юрия Ковальчука – на пост руководителя Счетной палаты. Ковальчук пришел в «Интер РАО» в 2009 г. – в июне стал членом совета директоров, с ноября исполнял обязанности председателя правления, а летом 2010 г. был утвержден председателем правления компании. 14 марта 2023 г. совет директоров ПАО «Интер РАО» назначил Сергея Дрегваля генеральным директором компании вместо Ковальчука.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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