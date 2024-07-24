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Bloomberg: Польша пригрозила перекрыть экспорт китайских товаров в Евросоюз

Ведомости

Польша пригрозила перекрыть экспорт китайских товаров в Евросоюз по железнодорожному сообщению на фоне наплыва мигрантов на границе с Белоруссией, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Пекин в конце июня связал вопросы миграции на границе с Белоруссией и транзита товаров, сообщили источники, знакомые с содержанием переговоров. Издание отмечает, что с этого момента количество незаконных пересечений белорусско-польской границы значительно сократилось.

После начала спецоперации России на Украине в 2022 г. Белоруссия стала единственной страной, через которую осуществляется железнодорожная перевозка китайских товаров в Евросоюз. По данным Евразийского железнодорожного альянса, объем перевозимых контейнеров по этому маршруту увеличился на 89% в I квартале текущего года.

По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, страна может использовать перекрытие транзита грузов в переговорах с Китаем. «Мы все еще очень возмущены убийством нашего военнослужащего на границе», – сказал он в разговоре с Bloomberg. Министерство иностранных дел Китая, в свою очередь, сообщило агентству, что Пекин надеется на решение разногласий путем диалога и обеспечение сторонами безопасных и бесперебойных поставок.

В конце мая на границе между Польшей и Белоруссией нелегальный мигрант ударил ножом польского военнослужащего. Спустя несколько дней он умер в госпитале в Варшаве. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что страна готова провести как одностороннее, так и двустороннее расследование инцидента.

Польша с 13 июня ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Это участок в пределах территории постов пограничной службы в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемче. Решения, как объяснили в МВД Польши, направлены на обеспечение безопасности «посторонних, сотрудников полиции, пограничной службы и военнослужащих, а также ограничение деятельности групп контрабандистов, которые способствуют нелегальной миграции».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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