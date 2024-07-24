Bloomberg: Польша пригрозила перекрыть экспорт китайских товаров в Евросоюз

По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, страна может использовать перекрытие транзита грузов в переговорах с Китаем. «Мы все еще очень возмущены убийством нашего военнослужащего на границе», – сказал он в разговоре с Bloomberg. Министерство иностранных дел Китая, в свою очередь, сообщило агентству, что Пекин надеется на решение разногласий путем диалога и обеспечение сторонами безопасных и бесперебойных поставок.