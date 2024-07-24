Bloomberg: Польша пригрозила перекрыть экспорт китайских товаров в Евросоюз
Польша пригрозила перекрыть экспорт китайских товаров в Евросоюз по железнодорожному сообщению на фоне наплыва мигрантов на границе с Белоруссией, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.
Президент Польши Анджей Дуда во время визита в Пекин в конце июня связал вопросы миграции на границе с Белоруссией и транзита товаров, сообщили источники, знакомые с содержанием переговоров. Издание отмечает, что с этого момента количество незаконных пересечений белорусско-польской границы значительно сократилось.
После начала спецоперации России на Украине в 2022 г. Белоруссия стала единственной страной, через которую осуществляется железнодорожная перевозка китайских товаров в Евросоюз. По данным Евразийского железнодорожного альянса, объем перевозимых контейнеров по этому маршруту увеличился на 89% в I квартале текущего года.
По словам министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского, страна может использовать перекрытие транзита грузов в переговорах с Китаем. «Мы все еще очень возмущены убийством нашего военнослужащего на границе», – сказал он в разговоре с Bloomberg. Министерство иностранных дел Китая, в свою очередь, сообщило агентству, что Пекин надеется на решение разногласий путем диалога и обеспечение сторонами безопасных и бесперебойных поставок.
В конце мая на границе между Польшей и Белоруссией нелегальный мигрант ударил ножом польского военнослужащего. Спустя несколько дней он умер в госпитале в Варшаве. Госпогранкомитет Белоруссии сообщил, что страна готова провести как одностороннее, так и двустороннее расследование инцидента.
Польша с 13 июня ввела буферную зону на границе с Белоруссией. Это участок в пределах территории постов пограничной службы в Наревке, Беловеже, Дубиче-Церкевне и Черемче. Решения, как объяснили в МВД Польши, направлены на обеспечение безопасности «посторонних, сотрудников полиции, пограничной службы и военнослужащих, а также ограничение деятельности групп контрабандистов, которые способствуют нелегальной миграции».