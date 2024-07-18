Польша почти втрое увеличит число военных на границе в Белоруссией

Согласно информации ведомства, с 1 августа в Польше начнет действовать новая миссия. Будут проведены две операции – одна ранее учебная, другая – по охране границы. Также будет проведена операция «Безопасное Подляшье», в которой примут участие до 17 000 солдат. Сегодня там находится около 6000 военнослужащих.