Польша почти втрое увеличит число военных на границе в Белоруссией
Польша почти в три раза увеличит численность польских военнослужащих на границе с Белоруссией – с 6000 до 17 000 человек. Об этом сообщается на сайте Министерства национальной обороны Польши.
Согласно информации ведомства, с 1 августа в Польше начнет действовать новая миссия. Будут проведены две операции – одна ранее учебная, другая – по охране границы. Также будет проведена операция «Безопасное Подляшье», в которой примут участие до 17 000 солдат. Сегодня там находится около 6000 военнослужащих.
«Если возникнут потребности, а такие запросы поступают от Министерства внутренних дел и администрации и Пограничной службы, которая отвечает за охрану границы, мы направим туда дополнительные силы и средства», – добавили в министерстве.
О начале операции «Безопасное Подляшье» стало известно 11 июня. По словам начальника Генерального штаба польской армии генерал Веслава Кукулы, цель операции – совместить активную и оперативную деятельность с обучением, а также создать условия для реализации проекта «Восточный щит» (национальной программы по укреплению границы с Россией и Белоруссией) и принятия ответственности за инфраструктуру.