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Польша почти втрое увеличит число военных на границе в Белоруссией

Ведомости

Польша почти в три раза увеличит численность польских военнослужащих на границе с Белоруссией – с 6000 до 17 000 человек. Об этом сообщается на сайте Министерства национальной обороны Польши.

Согласно информации ведомства, с 1 августа в Польше начнет действовать новая миссия. Будут проведены две операции – одна ранее учебная, другая – по охране границы. Также будет проведена операция «Безопасное Подляшье», в которой примут участие до 17 000 солдат. Сегодня там находится около 6000 военнослужащих.

«Если возникнут потребности, а такие запросы поступают от Министерства внутренних дел и администрации и Пограничной службы, которая отвечает за охрану границы, мы направим туда дополнительные силы и средства», – добавили в министерстве.

О начале операции «Безопасное Подляшье» стало известно 11 июня. По словам  начальника Генерального штаба польской армии генерал Веслава Кукулы, цель операции – совместить активную и оперативную деятельность с обучением, а также создать условия для реализации проекта «Восточный щит» (национальной программы по укреплению границы с Россией и Белоруссией) и принятия ответственности за инфраструктуру.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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