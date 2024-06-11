Польша готовится к продолжительному присутствию военных на границе с Белоруссией
Польские военные готовятся к продолжительному присутствию на границе с Белоруссией. Об этом сообщил начальник Генерального штаба польской армии генерал Веслав Кукула. Пресс-конференцию с его участием транслировал телеканал TVP Info.
Кукула заявил, что в настоящее время польские военные на границе с юридической точки зрения имеют те же полномочия, что и пограничники, поэтому необходимо внести поправки в законодательство страны. Также он объявил начале операции «Безопасное Подляшье».
Цель операции – совместить активную и оперативную деятельность с обучением, а также создать условия для реализации проекта «Восточный щит» (национальной программы по укреплению границы с Россией и Белоруссией) и принятия ответственности за инфраструктуру. По его словам, «силы на границе будут однородными и будут напоминать польский военный контингент, как за рубежом». Будет организована дополнительная подготовка, в ходе которой особое внимание будет уделено «действиям полицейского характера».
«Мы предлагаем внести изменения в Уголовный кодекс, чтобы не было сомнений, на чьей стороне государство. Оно на стороне солдат, мы усилим положения Уголовного кодекса, которые позволяют солдату применять оружие», – сказал на той же пресс-конференции глава министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
28 мая на польской границе рядовой 1-й Варшавской танковой бригады, входившей в состав 18-й механизированной дивизии, был ранен ножом мужчиной, который в группе пытался форсировать стальное заграждение на границе с Белоруссией. Когда военный, используя защитный щит, блокировал брешь в стальном заграждении, мужчина, просунув руку через забор, нанес ему удар ножом в грудь. Нож застрял в теле раненого, сотрудницу пограничной службы, пытавшуюся оказать ему помощь, забросали ветками и камнями. Позже генеральное командование вооруженных сил Польши сообщило о гибели военнослужащего. Виновник нападения не был задержан. 10 июня дело переквалифицировали по статье «убийство», а не «покушение на убийство», как было до этого. В связи с этим происшествием в Польше начали обсуждать смягчение ограничений на использование оружия пограничниками.