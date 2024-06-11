Польша готовится к продолжительному присутствию военных на границе с Белоруссией

28 мая на польской границе рядовой 1-й Варшавской танковой бригады, входившей в состав 18-й механизированной дивизии, был ранен ножом мужчиной, который в группе пытался форсировать стальное заграждение на границе с Белоруссией. Когда военный, используя защитный щит, блокировал брешь в стальном заграждении, мужчина, просунув руку через забор, нанес ему удар ножом в грудь. Нож застрял в теле раненого, сотрудницу пограничной службы, пытавшуюся оказать ему помощь, забросали ветками и камнями. Позже генеральное командование вооруженных сил Польши сообщило о гибели военнослужащего. Виновник нападения не был задержан. 10 июня дело переквалифицировали по статье «убийство», а не «покушение на убийство», как было до этого. В связи с этим происшествием в Польше начали обсуждать смягчение ограничений на использование оружия пограничниками.